NATO Genel Sekreteri Rutte: Ukrayna NATO'nun ilk savunma hattı

NATO Genel Sekreteri Rutte, Ukrayna’nın Kuzey Atlantik İttifakı’nın ‘ilk savunma hattı’ olduğunu belirtti. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte yaptığı açıklamada, Ukrayna’yı Kuzey Atlantik İttifakı’nın ‘ilk savunma hattı’ olarak tanımlayarak, Ukrayna’ya destek vermenin NATO’nun değerleri ve kolektif güvenliği açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.Rutte, “Ukrayna, bizim ilk savunma hattımız. Onlara yardım ediyoruz çünkü bu, hem değerlerimizle hem de kolektif güvenliğimizle ilgili” dedi.‘Drone duvarı’ oluşturma girişimine de değinen Rutte, “Drone duvarı oluşturma fikri bence harika bir fikir. Bu gerekli, çünkü birkaç bin dolarlık dronları yok etmek için milyonlarca euro veya dolar değerinde füzeler harcamamız mantıklı değil” şeklinde konuştu.

