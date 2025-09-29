https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/kremlinden-nato-genel-sekreteri-ruttenin-rus-ucaklarini-dusurme-tehditlerine-cevap-1099748243.html

Kremlin’den NATO Genel Sekreteri Rutte’nin Rus uçaklarını düşürme tehditlerine cevap

Kremlin’den NATO Genel Sekreteri Rutte’nin Rus uçaklarını düşürme tehditlerine cevap

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın hava sahasında bir nesnenin düşürülmesi halinde egemen bir ülke olarak tepki vereceklerini belirtti. 29.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-29T09:09+0300

2025-09-29T09:09+0300

2025-09-29T09:07+0300

dünya

rusya

kremlin

dmitriy peskov

nato

mark rutte

polonya

estonya

donald trump

rusya savunma bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/06/1099153120_0:0:679:381_1920x0_80_0_0_473a3b1154f23f4caaf95b1eeb96beb2.png

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ‘ittifakın sivil altyapıyı veya nüfusu tehdit eden Rus uçaklarını düşürebileceği’ yönündeki sözlerini değerlendirdi.Peskov, Sputnik muhabirinin, Rusya’nın bu durumda nasıl karşılık vereceği yönündeki sorusuna, “Biz egemen bir ülkeyiz. Sizce nasıl davranacağız?” dedi.NATO Genel Sekreteri Rutte, 25 Eylül Perşembe günkü açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmesi halinde vurulması gerektiği yönündeki sözlerine katıldığını, ancak henüz böyle bir ihlale dair bir kanıt sunulmadığını söylemişti.Daha önce NATO, Polonya ve Estonya'da insansız hava araçları ve uçaklarla ilgili yaşanan olaylardan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Peskov, Rusya'nın bu iki ülkenin hava sahasını ihlal ettiği iddialarını histerik ve abartılı spekülasyonlar olarak nitelendirerek bunların tamamen asılsız ve dayanaktan yoksun suçlamalar olduğunu vurgulamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının uluslararası sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya uyduğunu, yabancı uçakların yolunu kesmediğini veya onlara tehlikeli bir mesafeye yaklaşmadığını defalarca kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/moldovadaki-parlamento-secimleri-iktidardaki-pas-10-sandalye-kaybetti-1099746883.html

rusya

polonya

estonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, kremlin, dmitriy peskov, nato, mark rutte, polonya, estonya, donald trump, rusya savunma bakanlığı