Kremlin’den NATO Genel Sekreteri Rutte’nin Rus uçaklarını düşürme tehditlerine cevap
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın hava sahasında bir nesnenin düşürülmesi halinde egemen bir ülke olarak tepki vereceklerini belirtti. 29.09.2025
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Sputnik’e açıklamasında, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin ‘ittifakın sivil altyapıyı veya nüfusu tehdit eden Rus uçaklarını düşürebileceği’ yönündeki sözlerini değerlendirdi.Peskov, Sputnik muhabirinin, Rusya’nın bu durumda nasıl karşılık vereceği yönündeki sorusuna, “Biz egemen bir ülkeyiz. Sizce nasıl davranacağız?” dedi.NATO Genel Sekreteri Rutte, 25 Eylül Perşembe günkü açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rus uçaklarının NATO hava sahasına girmesi halinde vurulması gerektiği yönündeki sözlerine katıldığını, ancak henüz böyle bir ihlale dair bir kanıt sunulmadığını söylemişti.Daha önce NATO, Polonya ve Estonya'da insansız hava araçları ve uçaklarla ilgili yaşanan olaylardan Rusya'yı sorumlu tutmuştu. Peskov, Rusya'nın bu iki ülkenin hava sahasını ihlal ettiği iddialarını histerik ve abartılı spekülasyonlar olarak nitelendirerek bunların tamamen asılsız ve dayanaktan yoksun suçlamalar olduğunu vurgulamıştı.Rusya Savunma Bakanlığı, Rus uçaklarının uluslararası sular üzerindeki hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası düzenlemelere sıkı sıkıya uyduğunu, yabancı uçakların yolunu kesmediğini veya onlara tehlikeli bir mesafeye yaklaşmadığını defalarca kaydetmişti.
