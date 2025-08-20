Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/turkiyenin-71-yillik-gida-deviydi-iflas-etti-1098714037.html
Türkiye'nin 71 yıllık gıda deviydi: İflas etti
Türkiye'nin 71 yıllık gıda deviydi: İflas etti
Sputnik Türkiye
Antalya'da 1954 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Antalya Konserve Pekmez şirketi için mahkeme iflas kararı verdi. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T11:09+0300
2025-08-20T11:09+0300
ekonomi̇
antalya
konkordato
i̇flas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg
Türkiye'nin en eski şirketleri arasında yer alan ve Taç Pekmez markasında tanınan Antalya Konserve Pekmez şirketi iflas etti. Mahkeme kararıyla 71 yıllık şirket tasfiye sürecine girdi. Antalya Aksu'da 1954 yılından beri üretim yapan şirketle ilgili Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunu hukuka aykırı bularak reddetti. Şirketin borçlarını erteleme talebi de kabul edilmezken, mali yapılarının ve sundukları konkordato planı mevzuata uygun bulunmadı. Mahkeme iflasına hükmettiMahkeme, şirketin İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi kapsamında iflasına hükmetti. Böylece konkordato sürecinde verilen geçici tedbir kararları da kendiliğinden geçerliliğini yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/zeytinyagi-sektorunun-odullu-dev-markasi-konkordato-talep-etti-1098698634.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_bd7709721934f85b14feda5d5d978f0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya, konkordato, i̇flas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
antalya, konkordato, i̇flas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu

Türkiye'nin 71 yıllık gıda deviydi: İflas etti

11:09 20.08.2025
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2025
Abone ol
Antalya'da 1954 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Antalya Konserve Pekmez şirketi için mahkeme iflas kararı verdi.
Türkiye'nin en eski şirketleri arasında yer alan ve Taç Pekmez markasında tanınan Antalya Konserve Pekmez şirketi iflas etti. Mahkeme kararıyla 71 yıllık şirket tasfiye sürecine girdi.
Antalya Aksu'da 1954 yılından beri üretim yapan şirketle ilgili Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunu hukuka aykırı bularak reddetti. Şirketin borçlarını erteleme talebi de kabul edilmezken, mali yapılarının ve sundukları konkordato planı mevzuata uygun bulunmadı.

Mahkeme iflasına hükmetti

Mahkeme, şirketin İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi kapsamında iflasına hükmetti. Böylece konkordato sürecinde verilen geçici tedbir kararları da kendiliğinden geçerliliğini yitirdi.
Zeytinyağı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2025
EKONOMİ
Zeytinyağı sektörünün ödüllü dev markası konkordato talep etti
Dün, 17:11

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала