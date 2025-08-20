https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/turkiyenin-71-yillik-gida-deviydi-iflas-etti-1098714037.html

Türkiye'nin 71 yıllık gıda deviydi: İflas etti

Türkiye'nin 71 yıllık gıda deviydi: İflas etti

Antalya'da 1954 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Antalya Konserve Pekmez şirketi için mahkeme iflas kararı verdi. 20.08.2025, Sputnik Türkiye

Türkiye'nin en eski şirketleri arasında yer alan ve Taç Pekmez markasında tanınan Antalya Konserve Pekmez şirketi iflas etti. Mahkeme kararıyla 71 yıllık şirket tasfiye sürecine girdi. Antalya Aksu'da 1954 yılından beri üretim yapan şirketle ilgili Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunu hukuka aykırı bularak reddetti. Şirketin borçlarını erteleme talebi de kabul edilmezken, mali yapılarının ve sundukları konkordato planı mevzuata uygun bulunmadı. Mahkeme iflasına hükmettiMahkeme, şirketin İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi kapsamında iflasına hükmetti. Böylece konkordato sürecinde verilen geçici tedbir kararları da kendiliğinden geçerliliğini yitirdi.

