https://anlatilaninotesi.com.tr/20250820/turkiyenin-71-yillik-gida-deviydi-iflas-etti-1098714037.html
Türkiye'nin 71 yıllık gıda deviydi: İflas etti
Türkiye'nin 71 yıllık gıda deviydi: İflas etti
Sputnik Türkiye
Antalya'da 1954 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Antalya Konserve Pekmez şirketi için mahkeme iflas kararı verdi. 20.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-20T11:09+0300
2025-08-20T11:09+0300
2025-08-20T11:09+0300
ekonomi̇
antalya
konkordato
i̇flas
i̇flas erteleme
i̇cra ve i̇flas kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_e48f0f39d2e2159a53d47c311838ff3b.jpg
Türkiye'nin en eski şirketleri arasında yer alan ve Taç Pekmez markasında tanınan Antalya Konserve Pekmez şirketi iflas etti. Mahkeme kararıyla 71 yıllık şirket tasfiye sürecine girdi. Antalya Aksu'da 1954 yılından beri üretim yapan şirketle ilgili Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunu hukuka aykırı bularak reddetti. Şirketin borçlarını erteleme talebi de kabul edilmezken, mali yapılarının ve sundukları konkordato planı mevzuata uygun bulunmadı. Mahkeme iflasına hükmettiMahkeme, şirketin İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi kapsamında iflasına hükmetti. Böylece konkordato sürecinde verilen geçici tedbir kararları da kendiliğinden geçerliliğini yitirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250819/zeytinyagi-sektorunun-odullu-dev-markasi-konkordato-talep-etti-1098698634.html
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098140879_72:0:1208:852_1920x0_80_0_0_bd7709721934f85b14feda5d5d978f0b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
antalya, konkordato, i̇flas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
antalya, konkordato, i̇flas, i̇flas erteleme, i̇cra ve i̇flas kanunu
Türkiye'nin 71 yıllık gıda deviydi: İflas etti
Antalya'da 1954 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Antalya Konserve Pekmez şirketi için mahkeme iflas kararı verdi.
Türkiye'nin en eski şirketleri arasında yer alan ve Taç Pekmez markasında tanınan Antalya Konserve Pekmez şirketi iflas etti. Mahkeme kararıyla 71 yıllık şirket tasfiye sürecine girdi.
Antalya Aksu'da 1954 yılından beri üretim yapan şirketle ilgili Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato başvurusunu hukuka aykırı bularak reddetti. Şirketin borçlarını erteleme talebi de kabul edilmezken, mali yapılarının ve sundukları konkordato planı mevzuata uygun bulunmadı.
Mahkeme iflasına hükmetti
Mahkeme, şirketin İcra ve İflas Kanunu’nun 292. maddesi kapsamında iflasına hükmetti. Böylece konkordato sürecinde verilen geçici tedbir kararları da kendiliğinden geçerliliğini yitirdi.