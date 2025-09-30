https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/meteorolojiden-kuvvetli-saganak-yagis-icin-kritik-uyari-il-il-hava-durumu-1099775757.html

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış için kritik uyarı: İl il hava durumu

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 30 Eylül Salı günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşüyor. Türkiye'nin iç ve kuzey bölgelerinde mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağışa dikkatYağışların, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

