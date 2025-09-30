Meteoroloji'den kuvvetli sağanak yağış için kritik uyarı: İl il hava durumu
Meteoroloji'nin 30 Eylül hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde düşüyor. Ege'nin iç bölgeleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi'nde kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkileyecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 30 Eylül Salı günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı düşüyor. Türkiye'nin iç ve kuzey bölgelerinde mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı diğer bölgelerde mevsim normallerinde seyredecek.
Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağışa dikkat
Yağışların, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Zonguldak, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Bursa 13°C – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çanakkale 14°C – 24°C → Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 15°C – 22°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kırklareli 11°C – 22°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam kıyı kesimleri sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar 13°C – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Denizli 16°C – 24°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İzmir 15°C – 26°C → Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
Muğla 13°C – 26°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Adana 20°C – 30°C → Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 22°C – 31°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur 13°C – 25°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Hatay 20°C – 27°C → Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Ankara 12°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece aralıklı sağanak yağışlı
Eskişehir 11°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, akşam aralıklı sağanak yağışlı
Konya 14°C – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah aralıklı sağanak yağışlı
Nevşehir 12°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Bolu 12°C – 17°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Düzce 15°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Sinop 16°C – 24°C → Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Zonguldak 14°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Artvin 13°C – 19°C → Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Rize 17°C – 22°C → Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Samsun 16°C – 20°C → Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
Trabzon 17°C – 21°C → Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Erzurum 7°C – 21°C → Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Kars 5°C – 22°C → Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
Malatya 13°C – 26°C → Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 11°C – 23°C → Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 13°C – 30°C → Parçalı ve az bulutlu
Gaziantep 15°C – 28°C → Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin 20°C – 26°C → Parçalı ve az bulutlu
Siirt 19°C – 30°C → Parçalı ve az bulutlu