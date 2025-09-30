https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/mersinde-korkunc-olay-asansor-dustu-genc-kadin-hayatini-kaybetti-1099788126.html

Mersin'de korkunç olay: Asansör düştü, genç kadın hayatını kaybetti

Mersin Tarsus'ta 27 yaşındaki kadının bindiği asansor bilinmeyen bir nedenle düştü. Genç kadın hayatını kaybetti. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

Mersin Tarsus'ta 15 katlı bir apartmanda meydana gelen olayda, beşinci katta yaşayan 27 yaşındaki Pelin Yaşot Kıyga asansöre bindi. Asansör hızla zemine düştü. Genç kadın hayatını kaybetti. Asansörün üst katlardan kabine düşen beton blokların etkisiyle zemine çakıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Altaylılar Mahallesi 269 Sokak'taki 15 katlı apartmanın 5. katındaki dairede yaşayan Pelin Yaşot Kıyga'nın (27) bindiği asansör, 2. kata geldiği sırada henüz belirlenmeyen nedenle arızalandı. Daha sonra asansörün zemin düştüğünü duyan bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadıİhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu asansörden çıkarılan Kıyga, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kıyga, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Asansörün üst katlardan kabine düşen beton blokların etkisiyle zemine çakıldığı iddia edildi.

