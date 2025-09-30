Türkiye
Aksaray'da feci kaza: Emniyet şeridinde kontrol yapan jandarma aracına çarptı
Aksaray'da feci kaza: Emniyet şeridinde kontrol yapan jandarma aracına çarptı
Aksaray'da emniyet şeridinde rutin kontrol yapan jandarma aracına, minibüs arkadan çarptı. Kazada iki asker şehit oldu, minibüsteki bir kişi de kurtarılamadı.
Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı.İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastanede tedavi altındaJandarma aracındaki bir askerin kaza yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Rutin kontrol sırasında meydana geldiAksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde yaptığı açıklamada, "Kaza, jandarma ekibinin emniyet şeridinde yaptığı rutin kontrol sırasında yaşandı. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur, bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır, birinin normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" bilgisini paylaştı.
Aksaray'da feci kaza: Emniyet şeridinde kontrol yapan jandarma aracına çarptı

Aksaray'da emniyet şeridinde rutin kontrol yapan jandarma aracına, minibüs arkadan çarptı. Kazada iki asker şehit oldu, minibüsteki bir kişi de kurtarılamadı.
Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastanede tedavi altında

Jandarma aracındaki bir askerin kaza yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Rutin kontrol sırasında meydana geldi

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde yaptığı açıklamada, "Kaza, jandarma ekibinin emniyet şeridinde yaptığı rutin kontrol sırasında yaşandı. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur, bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır, birinin normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" bilgisini paylaştı.
