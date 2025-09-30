https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/emniyet-seridinde-kontrol-yapan-jandarma-aracina-carpti-1099783563.html

Aksaray'da feci kaza: Emniyet şeridinde kontrol yapan jandarma aracına çarptı

Aksaray'da feci kaza: Emniyet şeridinde kontrol yapan jandarma aracına çarptı

Sputnik Türkiye

Aksaray'da emniyet şeridinde rutin kontrol yapan jandarma aracına, minibüs arkadan çarptı. Kazada iki asker şehit oldu, minibüsteki bir kişi de kurtarılamadı. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T11:06+0300

2025-09-30T11:06+0300

2025-09-30T11:07+0300

türki̇ye

jandarma

aksaray

trafik kazası

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099783113_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_9abe6e6bf7f6f861b2433a0c275e27d9.jpg

Ankara - Niğde otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında 34 FD 8096 plakalı minibüs, emniyet şeridinde rutin kontrol yapan 68 JAA 150 plakalı jandarma aracına arkadan çarptı.İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi hastanede tedavi altındaJandarma aracındaki bir askerin kaza yerinde şehit olduğu, minibüsteki bir kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bir askeri personel ise ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.Rutin kontrol sırasında meydana geldiAksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi acil servis önünde yaptığı açıklamada, "Kaza, jandarma ekibinin emniyet şeridinde yaptığı rutin kontrol sırasında yaşandı. Kazada maalesef 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur, bir vatandaşımız da vefat etmiştir. Yaralı olan vatandaşlarımızın tedavisi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanemizde devam etmektedir. İkisinin durumu ağır, birinin normal. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/tekirdagda-feci-kaza-isci-servisiyle-kamyon-carpisti-3-kisi-hayatini-kaybetti-1099765988.html

türki̇ye

aksaray

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jandarma, aksaray, trafik kazası