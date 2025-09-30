https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/meb-2024-2025-egitim-ogretim-istatistiklerini-acikladi-1099800121.html
MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Örgün Eğitim İstatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre Türkiye genelinde örgün eğitim... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T17:16+0300
2025-09-30T17:16+0300
2025-09-30T17:16+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/04/1073138659_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8d1680640e2bd5c8cf66d4946099d478.jpg
2025
MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Örgün Eğitim İstatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre Türkiye genelinde örgün eğitim kapsamında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 212 bin 833’ü erkek, 8 milyon 743 bin 690’ı kız olmak üzere toplam 17 milyon 956 bin 523 öğrenci eğitim aldı.
MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki örgün eğitim istatistiklerini açıkladı.
Açıklamada okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 212 bin 833’ü erkek, 8 milyon 743 bin 690’ı kız olmak üzere toplam 17 milyon 956 bin 523 öğrencinin eğitim aldığı belirtildi.
15 milyon 366 bin 143’ü resmi okullarda
,
1 milyon 539 bin 579’u özel okullarda
,
1 milyon 50 bin 801’i açık öğretim kurumlarında
eğitim gördü.
Kademelere göre dağılımda:
1 milyon 741 bin 314 öğrenci okul öncesinde
,
5 milyon 704 bin 483 öğrenci ilkokulda
,
5 milyon 181 bin 914 öğrenci ortaokulda
,
5 milyon 328 bin 812 öğrenci ortaöğretimde
yer aldı.
Ortaöğretimde ise 3 milyon 160 bin 449 öğrenci genel liselerde, 1 milyon 681 bin 100 öğrenci mesleki ve teknik liselerde, 487 bin 263 öğrenci imam hatip liselerinde okudu.
Toplam örgün eğitim içindeki özel okul oranı yüzde 9.1 oldu. Bu oran okul öncesinde yüzde 18.8, ilkokulda yüzde 6.1, ortaokulda yüzde 7, ortaöğretimde ise yüzde 11.6 olarak kaydedildi.
2024-2025 eğitim yılında örgün eğitimde görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 187 bin 409 oldu. Bunun 1 milyon 9 bin 671’i resmi, 177 bin 738’i özel okullarda görev yaptı. Öğretmenlerin 455 bin 353’ü erkek, 732 bin 56’sı kadın öğretmenlerden oluştu. Bir önceki yıla göre öğretmen sayısı 18 bin 513 arttı.
Geçen yıl örgün eğitimde toplam 74 bin 40 okul hizmet verdi. Bunların 59 bin 336’sı resmi, 14 bin 700’ü özel, 4’ü açık öğretim okulu oldu. Derslik sayısı toplamda 753 bin 571 olarak kayda geçti. Bir önceki yıla göre derslik sayısı 10 bin 742 arttı.
Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı:
İlkokulda 18
,
Ortaokulda 13
(geçen yıl 14),
Ortaöğretimde 11
(geçen yıl 12).
Derslik başına düşen öğrenci sayısı:
İlkokulda 23
,
Ortaöğretimde 20
oldu.
Net okullaşma oranları şu şekilde gerçekleşti:
Okul öncesinde (5 yaş) yüzde 82.53 Ortaöğretimde yüzde 82.85
Yükseköğretime kayıtlı öğrenciler de dikkate alındığında, ortaöğretimde düzeltilmiş net okullaşma oranı yüzde 87.88 oldu.