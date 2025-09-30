https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/meb-2024-2025-egitim-ogretim-istatistiklerini-acikladi-1099800121.html

MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı

MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim istatistiklerini açıkladı

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Örgün Eğitim İstatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklamaya göre Türkiye genelinde örgün eğitim... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T17:16+0300

2025-09-30T17:16+0300

2025-09-30T17:16+0300

türki̇ye

milli eğitim bakanlığı (meb)

öğrenci

yabancı öğrenci

türk öğrenci

öğrenci servisi

okul

okul servisi

okul öncesi eğitim

okul kayıt ücreti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/07/04/1073138659_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8d1680640e2bd5c8cf66d4946099d478.jpg

MEB, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki örgün eğitim istatistiklerini açıkladı.Açıklamada okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 9 milyon 212 bin 833’ü erkek, 8 milyon 743 bin 690’ı kız olmak üzere toplam 17 milyon 956 bin 523 öğrencinin eğitim aldığı belirtildi.Öğrencilerin:Kademelere göre dağılımda:Ortaöğretimde ise 3 milyon 160 bin 449 öğrenci genel liselerde, 1 milyon 681 bin 100 öğrenci mesleki ve teknik liselerde, 487 bin 263 öğrenci imam hatip liselerinde okudu.Toplam örgün eğitim içindeki özel okul oranı yüzde 9.1 oldu. Bu oran okul öncesinde yüzde 18.8, ilkokulda yüzde 6.1, ortaokulda yüzde 7, ortaöğretimde ise yüzde 11.6 olarak kaydedildi.2024-2025 eğitim yılında örgün eğitimde görev yapan öğretmen sayısı 1 milyon 187 bin 409 oldu. Bunun 1 milyon 9 bin 671’i resmi, 177 bin 738’i özel okullarda görev yaptı. Öğretmenlerin 455 bin 353’ü erkek, 732 bin 56’sı kadın öğretmenlerden oluştu. Bir önceki yıla göre öğretmen sayısı 18 bin 513 arttı.Geçen yıl örgün eğitimde toplam 74 bin 40 okul hizmet verdi. Bunların 59 bin 336’sı resmi, 14 bin 700’ü özel, 4’ü açık öğretim okulu oldu. Derslik sayısı toplamda 753 bin 571 olarak kayda geçti. Bir önceki yıla göre derslik sayısı 10 bin 742 arttı.Net okullaşma oranları şu şekilde gerçekleşti:Yükseköğretime kayıtlı öğrenciler de dikkate alındığında, ortaöğretimde düzeltilmiş net okullaşma oranı yüzde 87.88 oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250506/milli-egitim-bakanligi-duyurdu-il-ici-ogretmen-atamalari-ne-zaman-1095991381.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

milli eğitim bakanlığı (meb), öğrenci, yabancı öğrenci, türk öğrenci, öğrenci servisi, okul, okul servisi, okul öncesi eğitim, okul kayıt ücreti, okul kayıt parası, özel okul, e-okul