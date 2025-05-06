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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: İl içi öğretmen atamaları ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: İl içi öğretmen atamaları ne zaman?
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularını 12-16 Mayıs tarihleri arasında alacağını, atamaların ise 20... 06.05.2025, Sputnik Türkiye
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öğretmen
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ücretli öğretmen
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e-okul
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MEB, kadrolu öğretmenlerin il içi yer değişikliği başvurularının 12-16 Mayıs'ta alınacağını duyurdu.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin takvimin ve uygulama esaslarının belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, başvuruların 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağı, atamaların ise 20 Mayıs’ta gerçekleştirileceği belirtildi.Bu yıl ilk kez uygulanacak sistemle birlikte, tercihine yerleşemeyen öğretmenler için sıra kaydı oluşturulacağı ifade edildi. Öğretmenlerin, ilk iki tercihinde yer alan okullarda boş norm kadro oluşması durumunda 18 Haziran ve 11 Ağustos tarihlerinde atamalarının yapılacağı kaydedildi.Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, halen görev yaptıkları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresini tamamlamış olmaları gerektiği belirtildi.Ayrıca, sözleşmeli öğretmen olarak atanıp sonradan kadroya geçen öğretmenlerin, 30 Eylül itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu hizmet sürelerinin toplamının en az dört yıl olması şartının aranacağı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250505/binlerce-sozlesmeli-ogretmen-alinacak-basvurular-icin-bugun-son-gun-1095917381.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, okul, e-okul, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, milli eğitim bakanlığı, eğitim, karma eğitim
milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen, sözleşmeli öğretmen, öğretmen atamaları, ücretli öğretmen, okul, e-okul, yüz yüze eğitim, uzaktan eğitim, milli eğitim bakanlığı, eğitim, karma eğitim

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: İl içi öğretmen atamaları ne zaman?

18:46 06.05.2025 (güncellendi: 18:51 06.05.2025)
© AAÖğretmen alımı
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2025
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularını 12-16 Mayıs tarihleri arasında alacağını, atamaların ise 20 Mayıs'ta düzenleneceğini duyurdu. Tercihine yerleşemeyen öğretmenler için Haziran ve Ağustos’ta ek atama sürecinin işletileceği belirtildi.
MEB, kadrolu öğretmenlerin il içi yer değişikliği başvurularının 12-16 Mayıs'ta alınacağını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvurularına ilişkin takvimin ve uygulama esaslarının belirlendiği ifade edildi. Açıklamada, başvuruların 12-16 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağı, atamaların ise 20 Mayıs’ta gerçekleştirileceği belirtildi.
Bu yıl ilk kez uygulanacak sistemle birlikte, tercihine yerleşemeyen öğretmenler için sıra kaydı oluşturulacağı ifade edildi. Öğretmenlerin, ilk iki tercihinde yer alan okullarda boş norm kadro oluşması durumunda 18 Haziran ve 11 Ağustos tarihlerinde atamalarının yapılacağı kaydedildi.
Başvuruda bulunacak öğretmenlerin, halen görev yaptıkları eğitim kurumunda 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla en az üç yıllık hizmet süresini tamamlamış olmaları gerektiği belirtildi.
Ayrıca, sözleşmeli öğretmen olarak atanıp sonradan kadroya geçen öğretmenlerin, 30 Eylül itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu hizmet sürelerinin toplamının en az dört yıl olması şartının aranacağı ifade edildi.
Öğretmen alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2025
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Binlerce sözleşmeli öğretmen alınacak: Başvurular için bugün son gün
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