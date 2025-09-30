https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/mazhar-alanson-kizi-eda-alansonun-olum-haberini-aldigi-anlari-ilk-kez-anlatti-1099788320.html

Mazhar Alanson, kızı Eda Alanson'un ölüm haberini aldığı anları ilk kez anlattı

Mazhar Alanson, kızı Eda Alanson'un ölüm haberini aldığı anları ilk kez anlattı

Geçtiğimiz yıl kızı Eda Alanson'u kaybeden Mazhar Alanson, ilk kez kızının ölüm haberini aldığı anları anlattı. 30.09.2025

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson, geçen yıl kızı Eda Alanson'u kaybetmişti. Alanson kızının ölüm haberini nasıl aldığını katıldığı bir programda ilk kez anlattı. 'Acı haberi iki doktor eşliğinde aldım' diyen Alanson, "Zor bir dönemden geçtim. Kabul etmek gerektiği tasavvufta da söylenir. İsyan etmedim" diye duygularını anlattı. "Aslı Şafak’la İşin Aslı" programının konuk olan ünlü sanatçı Mazhar Alanson, 4 Ekim 2024'te kaybettiği kızı Eda Alanson'la ilgili konuştu, kızının vefat ettiği gün yaşadıklarını ilk kez anlattı. Alanson, "Ben kalktığımda Biricik, (Suden) iki doktoru eve çağırmıştı, haber verileceği zaman" diye konuştu. İsyan etmedimAlanson, "İnsanın arkadaşını kaybetmesi yalnız hissettiriyor mu?" sorusuna da, "Yalnız hissettiriyor ama onu kabulleniyorsunuz ama çocuğunuz vefat ederse o kalıcı oluyor. Bir müddet bir şey yapmak istemiyorsunuz. Zor bir dönemden geçtim. Kabul etmek gerektiği tasavvufta da söylenir. İsyan etmedim" yanıtını verdi.Eda Alanson kimdir?Eda Alanson, Mazhar Alanson'un 1970'te devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra evlendiği ilk eşi Hale Alanson'la birlikteliğinden dünyaya gelmişti. Mazhar Alanson ve kızı Eda Alanson, 2009’da yayınlanan "Kirpi" filminde birlikte yer almıştı. Alanson’un başrollerinden biri olduğu bu filmde, Eda Alanson da oyuncu kadrosunda bulunmuş ve aynı zamanda metin yazarlığı yapmıştı.Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapmasıyla tanınıyordu.Eda Alanson öldü mü? Eda Alanson'un hastalığı neydi?Eda Alanson, 50 yaşında ani bir hastalık nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

