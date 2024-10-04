https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/mazhar-alansonun-aci-gunu-kizi-eda-alanson-neden-oldu-eda-alansonun-hastaligi-neydi-eda-alanson-kac-1088825122.html

Mazhar Alanson'un acı günü: Kızı Eda Alanson neden öldü? Eda Alanson’un hastalığı neydi? Eda Alanson kaç yaşındaydı?

Mazhar Alanson'un acı günü: Kızı Eda Alanson neden öldü? Eda Alanson’un hastalığı neydi? Eda Alanson kaç yaşındaydı?

Sputnik Türkiye

MFÖ grubu üyesi Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un hayatını kaybetmesiyle beraber Eda Alanson'un ölüm nedeni birçok kişi tarafından merak ediliyor. "Eda... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T15:41+0300

2024-10-04T15:41+0300

2024-10-04T15:57+0300

türkiye

mfö

eda alanson

mazhar alanson

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MFÖ grubu sanatçısı Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson'un hayatını kaybettiği duyuruldu. Eda Alanson'un ölüm haberinin duyurulmasıyla beraber Eda Alanson'un kim olduğu, neden öldüğü ve hastalığı sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Peki, Eda Alanson kimdir? Mazhar Alanson'un kızı Eda Alanson kaç yaşındaydı, Eda Alanson öldü mü? Eda Alanson'un hastalığı neydi?Eda Alanson kimdir?Eda Alanson, Mazhar Alanson'un 1970'te devlet konservatuvarında tanıştıktan sonra evlendiği ilk eşi Hale Alanson'la birlikteliğinden dünyaya gelmişti. Mazhar Alanson ve kızı Eda Alanson, 2009’da yayınlanan "Kirpi" filminde birlikte yer almıştı. Alanson’un başrollerinden biri olduğu bu filmde, Eda Alanson da oyuncu kadrosunda bulunmuş ve aynı zamanda metin yazarlığı yapmıştı.Eda Alanson, gazetecilik ve metin yazarlığı yapmasıyla tanınıyordu. Eda Alanson öldü mü? Eda Alanson'un hastalığı neydi?Eda Alanson, 50 yaşında ani bir hastalık nedeniyle Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/unlu-sanatci-mazhar-alansonun-evlat-acisi-1088820793.html

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