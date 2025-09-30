https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/issizlik-orani-agustosta-bir-onceki-aya-gore-04-puan-artarak-yuzde-85-oldu-1099790641.html

İşsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 0.4 puan artarak yüzde 8.5 oldu

İşsizlik oranı ağustosta bir önceki aya göre 0.4 puan artarak yüzde 8.5 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 8,5 olarak tespit edildi. 30.09.2025

Türkiye'de işsizlik oranı arttı.İşsizlik rakamları açıklandıTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, ağustosta bir önceki aya kıyasla 168 bin artışla 3 milyon 44 bin kişi olarak belirlendi. İşsizlik oranı da 0,4 puan artarak yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti.İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,6 olarak tahmin edildi.Kadın işsizliği daha fazlaSöz konusu ayda, 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan yükselişle yüzde 16 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,4, kadınlarda yüzde 22,7 olarak hesaplandı.

