Erdoğan: İşsizlik tek hanede, rezervlerimiz rekor düzeyde, enflasyonda düşüş devam ediyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin dönüşü uçakta gazetecilerle sohbetinde ekonomiye ve 'Terörsüz Türkiye' süresine dair mesajlar verdi. Erdoğan "Hayat pahalılığıyla... 02.09.2025

2025-09-02T13:59+0300

2025-09-02T13:59+0300

2025-09-02T15:27+0300

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair 'olumlu gelişmeler' olduğunu açıkladı. Erdoğan "Özellikle son 2-3 aydır tekrar güçlü, olumlu döngüye girdik" dedi.Erdoğan: Ülkemiz kişi başı milli gelirle sınıf atlamış olacakErdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'den dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomiye dair son durum soruldu. Erdoğan enflasyon ve işsizliğin düşüşüne dikkat çekti, 'kişi başı milli gelir'de sınıf talanacağnı vurguladı:Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Düşüyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair olumlu süreci "Enflasyonda yılı hedeflerimize uygun bir rakamla tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Hayat pahalılığıyla olan samimi mücadelemiz gerçekten sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek. Yani bir taraftan büyüyoruz bir taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal anlamda kaygılar, endişeler geride kaldı. Hem hazinenin borçlanma faizleri iniyor, hem risk primimiz düşüyor, hem rezervlerimiz gerçekten rekor düzeyde. Cuma günü itibarıyla rezervlerimiz 178 milyar doların üzerinde. Dolayısıyla güçlü bir irade, sabırla, kararlılıkla biz tekrar bu olumlu döngüye döndük. Allah’ın izniyle bu devam edecek." sözleriyle özetledi.Terörsüz Türkiye süreci: 'Belli noktaya getirdik'Gazeteciler Erdoğan'a Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de nasıl adımlar atılacağına dair sorular sordu. Erdoğan Meclis Başkanı Kurtulmuş ile görüştüğünü dile getirdi ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geniş katılımla çalışmalarına devam ediyor. Komisyon çalışmaları ile ilgili Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi yaptım. Samimi bir şekilde bu turları belli bir noktaya getirdik. Bundan sonraki süreci de aynı kararlılıkla devam ettirecekler" dedi.Özgür Özel'in 'balıklar ürküyor' açıklaması: 'Sinoplu balıkçılar Japonya’ya Türk somonu ihracatı yapıyorlar'Erdoğan, CHP lideri Özel'in 'Sinop’taki füze denemelerinin balıkçıları ve balıkları rahatsız ettiğine' dair açıklamasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:Özgür Özel ne demişti?CHP Lideri Özgür Özel, Sinop mitinginde yaptığı konuşmada "Sinop'ta iki günden birinde ‘Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız’ diyorsunuz. Turistlerin başlarının üstünden füzeler, roketler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar. Ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye ve balıkçılığın randımanı düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.

