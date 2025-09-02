Erdoğan: İşsizlik tek hanede, rezervlerimiz rekor düzeyde, enflasyonda düşüş devam ediyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250902/erdogan-hayat-pahaliligiyla-samimi-mucadelemiz-sonuc-veriyor-bir-taraftan-buyuyoruz-bir-taraftan-1099023352.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin dönüşü uçakta gazetecilerle sohbetinde ekonomiye ve 'Terörsüz Türkiye' süresine dair mesajlar verdi. Erdoğan "Hayat pahalılığıyla... 02.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair 'olumlu gelişmeler' olduğunu açıkladı. Erdoğan "Özellikle son 2-3 aydır tekrar güçlü, olumlu döngüye girdik" dedi.Erdoğan: Ülkemiz kişi başı milli gelirle sınıf atlamış olacakErdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'den dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomiye dair son durum soruldu. Erdoğan enflasyon ve işsizliğin düşüşüne dikkat çekti, 'kişi başı milli gelir'de sınıf talanacağnı vurguladı:Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Düşüyor'Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair olumlu süreci "Enflasyonda yılı hedeflerimize uygun bir rakamla tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Hayat pahalılığıyla olan samimi mücadelemiz gerçekten sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek. Yani bir taraftan büyüyoruz bir taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal anlamda kaygılar, endişeler geride kaldı. Hem hazinenin borçlanma faizleri iniyor, hem risk primimiz düşüyor, hem rezervlerimiz gerçekten rekor düzeyde. Cuma günü itibarıyla rezervlerimiz 178 milyar doların üzerinde. Dolayısıyla güçlü bir irade, sabırla, kararlılıkla biz tekrar bu olumlu döngüye döndük. Allah’ın izniyle bu devam edecek." sözleriyle özetledi.Terörsüz Türkiye süreci: 'Belli noktaya getirdik'Gazeteciler Erdoğan'a Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de nasıl adımlar atılacağına dair sorular sordu. Erdoğan Meclis Başkanı Kurtulmuş ile görüştüğünü dile getirdi ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geniş katılımla çalışmalarına devam ediyor. Komisyon çalışmaları ile ilgili Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi yaptım. Samimi bir şekilde bu turları belli bir noktaya getirdik. Bundan sonraki süreci de aynı kararlılıkla devam ettirecekler" dedi.Özgür Özel'in 'balıklar ürküyor' açıklaması: 'Sinoplu balıkçılar Japonya’ya Türk somonu ihracatı yapıyorlar'Erdoğan, CHP lideri Özel'in 'Sinop’taki füze denemelerinin balıkçıları ve balıkları rahatsız ettiğine' dair açıklamasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:Özgür Özel ne demişti?CHP Lideri Özgür Özel, Sinop mitinginde yaptığı konuşmada "Sinop'ta iki günden birinde ‘Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız’ diyorsunuz. Turistlerin başlarının üstünden füzeler, roketler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar. Ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye ve balıkçılığın randımanı düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.
13:59 02.09.2025 (güncellendi: 15:27 02.09.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin dönüşü uçakta gazetecilerle sohbetinde ekonomiye ve 'Terörsüz Türkiye' süresine dair mesajlar verdi. Erdoğan "Hayat pahalılığıyla olan samimi mücadelemiz gerçekten sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek. Yani bir taraftan büyüyoruz bir taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair 'olumlu gelişmeler' olduğunu açıkladı. Erdoğan "Özellikle son 2-3 aydır tekrar güçlü, olumlu döngüye girdik" dedi.
Erdoğan: Ülkemiz kişi başı milli gelirle sınıf atlamış olacak
Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin'den dönüşte uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomiye dair son durum soruldu. Erdoğan enflasyon ve işsizliğin düşüşüne dikkat çekti, 'kişi başı milli gelir'de sınıf talanacağnı vurguladı:
Ekonomideki gelişmeler olumlu. Özellikle son 2-3 aydır tekrar güçlü, olumlu döngüye girdik. Mart-Haziran döneminde hem içeride hem dışarıdaki birtakım gelişmeler tabii ki etkiledi. Ama bunlar geride kaldı. Hemen hemen bütün alanlarda tekrar güçlü, olumlu döndük. İkinci çeyreğe ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Yüzde 4,8 oldukça güçlü bir büyüme. Don ve kuraklıktan etkilenen tarım sektörü hariç bütün sektörlerde, bütün alanlarda çok güçlü bir büyüme var. İşsizlik oranları tek hanede, rezervlerimiz rekor düzeyde, enflasyonda düşüş devam ediyor. Tabii ki enflasyondaki düşüşle birlikte finansal koşullarda da iyileşme devam edecek. Bizim beklentimiz bu olumlu döngünün, trendin devam etmesi yönünde. Kişi başı milli gelirde muhtemelen bu sene Dünya Bankası tanımına göre üst gelirli ülkeler grubuna girmemiz oldukça muhtemel. Ülkemiz kişi başı milli gelirle sınıf atlamış olacak. Biz tabii ki reel sektördeki gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Reel sektörün de rahatlaması, özellikle ihracatın, yatırımların artması için yoğun bir çaba içerisindeyiz.
Erdoğan'dan enflasyon mesajı: 'Düşüyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye dair olumlu süreci "Enflasyonda yılı hedeflerimize uygun bir rakamla tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Hayat pahalılığıyla olan samimi mücadelemiz gerçekten sonuç veriyor ve bu güçlü şekilde sürecek. Yani bir taraftan büyüyoruz bir taraftan işsizlik ve enflasyon düşüyor. Finansal anlamda kaygılar, endişeler geride kaldı. Hem hazinenin borçlanma faizleri iniyor, hem risk primimiz düşüyor, hem rezervlerimiz gerçekten rekor düzeyde. Cuma günü itibarıyla rezervlerimiz 178 milyar doların üzerinde. Dolayısıyla güçlü bir irade, sabırla, kararlılıkla biz tekrar bu olumlu döngüye döndük. Allah’ın izniyle bu devam edecek." sözleriyle özetledi.
Terörsüz Türkiye süreci: 'Belli noktaya getirdik'
Gazeteciler Erdoğan'a Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de nasıl adımlar atılacağına dair sorular sordu. Erdoğan Meclis Başkanı Kurtulmuş ile görüştüğünü dile getirdi ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geniş katılımla çalışmalarına devam ediyor. Komisyon çalışmaları ile ilgili Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi yaptım. Samimi bir şekilde bu turları belli bir noktaya getirdik. Bundan sonraki süreci de aynı kararlılıkla devam ettirecekler" dedi.
İnanıyorum ki sonuçta Türkiye, 40 yıllık bir sorunu ortadan kaldıracak ve geleceğe bir ve bütün şekilde yürüyecektir. Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren böylesi bir meselede dedikodulara, tevatürlere değil, devlet ciddiyeti içinde yapılan ve yapılacak açıklamalara odaklanmak en doğrusudur. Biz yol haritamızı da, menzilimizi de net bir biçimde belirledik. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık kalkınmaya, üretime, yatırıma, istihdama harcanacak. Terörsüz Türkiye’nin kazananı tüm Türkiye, terörsüz bölgenin kazananı ise bölgemizdeki tüm kardeş halklar olacak.
Özgür Özel'in 'balıklar ürküyor' açıklaması: 'Sinoplu balıkçılar Japonya’ya Türk somonu ihracatı yapıyorlar'
Erdoğan, CHP lideri Özel'in 'Sinop’taki füze denemelerinin balıkçıları ve balıkları rahatsız ettiğine' dair açıklamasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:
Malumunuz Sinop’ta ROKETSAN’ın geliştirdiği normal menzilli füzelerimizin ve Delta V’nin atışlarını yapıyoruz. Bunlar Türkiye’nin şu anda geliştirebildiği orta menzildeki füzeler. Daha uzun menzildeki füzeler için malumunuz farklı coğrafyada işlerimiz de var. Ama şu anda biz Türkiye’nin bağımsızlığı için bu testleri yapmaya devam edeceğiz. Bu arada Sinop’ta balıkçılık 3-4 sene içerisinde 5 misli büyüdü. Sinoplu balıkçıların hiçbir sorunu yok. Sinoplu balıkçılar Japonya’ya Türk somonu ihracatı yapıyorlar. Dolayısıyla Özgür Bey’in zannediyorum ne füzelerden haberi var, ne Sinop’ta balıkçılığın gelişiminden, ne de turizmden. “Balıklar strese giriyor” diye açıklama yapmış. Ah ah ülkem ne hallere kaldı. Ama aşacağız bunları. Hep söylediğim gibi Türkiye’deki kronik muhalefet sorunu çözülmüş değil. Çözüm umudundan bile söz edemeyecek durumdayız. CHP bugüne kadar hangi soruna çare üretebilmiş ki muhalefet sorununa çare olsun. Daha kendi parti içi meselelerine çözüm üretemeyen bir siyasi parti, Allah aşkına milletin sorunlarına çare olabilir mi? “Millete hizmet edeceğiz” diyerek kazandıkları yerel yönetimlerin içler acısı hali, bunların yönetim anlayışının fragmanıdır. Bunlar hizmet etmeyi bilmez; bunlar sadece kavga etmeyi bilir.
CHP Lideri Özgür Özel, Sinop mitinginde yaptığı konuşmada "Sinop'ta iki günden birinde ‘Balığa çıkmayın, füze testi yapacağız’ diyorsunuz. Turistlerin başlarının üstünden füzeler, roketler geçiyor. Çıkmadıkları gün ayrı zarar. Ayrıca da o seslerden, o testlerden balıklar ürküyor, yuvalarını terk ediyorlar, yuva yapmıyorlar o bölgeye ve balıkçılığın randımanı düşüyor" ifadelerini kullanmıştı.