Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Nükleeri mutlaka yapmamız lazım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Nükleeri mutlaka yapmamız lazım
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerji talebinin hızla...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı. Bakan Bayraktar, Türkiye’nin enerji talebinin hızla arttığını ve doğalgazda Avrupa’nın 4. ülkesi konumunda olduğunu belirterek nükleer tesislerin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Habertürk TV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Bayraktar, Amerika ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM programı ve Beyaz Saray’da yapılan kapsamlı görüşmelerin enerji alanında önemli fırsatlar yarattığını belirtti.
'100 milyar dolar ticaret hedefi var'
ABD ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmalara değinen Bakan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:
Enerji konusunda ABD ve Türkiye arasında ciddi program oldu. Cumhurbaşkanımızla ortaya konulan 100 milyar dolar ticaret hedefi var. Neredeyse ihracatımız ithalatımızı karşılıyor. ABD önemli bir ticari partnerimiz. Çok önemli bir ticaret ortağımız. Enerji tarafına baktığımızda realize olmamış büyük potansiyel var. ABD bugün en büyük petrol ve doğalgaz üreticisi. Türkiye kendi petrolünü arayan, yoğun çalışma içinde bulunan bir ülke. Böyle bir işbirliği içerisindeyiz. Nükleerde ABD önemli bir ülke. ABD'yle üzerinde uzun çalışılmış anlaşmalar yapıldı. Aslında bizim genel enerji politikamıza baktığımızda bütün bunların mesajını yıllardır veriyoruz.
'Nükleeri mutlaka yapmamız lazım'
Enerji ihtiyacının arttığını belirten Bakan Bayraktar, ''Türkiye olarak enerji talebi büyüyen ülkeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Türkiye'de enerjiyi kesintisiz ve güvenilir şekilde vatandaşlarımıza iletme gayemiz var' demişti. Doğalgaz talebinde Avrupa'nın 4. ülkesi Türkiye. Petrolde her gün 32 milyon araca yakıt bulmamız lazım. Bu talebi karşılamakla alakalı kendi kaynaklarımızı en üst düzeyde kullanma hedefimiz var. Kendi kaynağımız, yenilebilir kaynağımız. Türkiye'nin ülkede yapacağı dışarıda yapacağı şeyler var. Nükleeri mutlaka yapmamız lazım. Elektrik talebimiz tahminlerin ötesinde büyüyor'' dedi.