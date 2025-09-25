https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/abd---turkiye-arasinda-enerji-anlasmasi-imzalandi-1099676629.html
ABD - Türkiye arasında enerji anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın huzurunda, iki ülke arasında enerji alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Türkiye adına... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın huzurunda, iki ülke arasında enerji alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Türkiye adına imzayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar attı.