Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/abd---turkiye-arasinda-enerji-anlasmasi-imzalandi-1099676629.html
ABD - Türkiye arasında enerji anlaşması imzalandı
ABD - Türkiye arasında enerji anlaşması imzalandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın huzurunda, iki ülke arasında enerji alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Türkiye adına... 25.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-25T22:18+0300
2025-09-25T22:18+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099673641_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46757d8a5c1dc7f5f347f6d8eed4b699.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/19/1099673641_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd651cc33f600ac4d34eae067a82b2d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, abd, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
türkiye, abd, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

ABD - Türkiye arasında enerji anlaşması imzalandı

22:18 25.09.2025
© AA / TCCB/Murat ÇetinmühürdarCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, nezaretinde iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, nezaretinde iki ülke arasında anlaşma imzalandı. Türkiye adına anlaşmaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2025
© AA / TCCB/Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın huzurunda, iki ülke arasında enerji alanında iş birliği anlaşması imzalandı. Türkiye adına imzayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar attı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала