https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/endonezyada-okul-binasi-coktu-1-ogrenci-oldu-en-az-65-ogrenci-enkaz-altinda-1099781103.html

Endonezya’da okul binası çöktü: 1 öğrenci öldü, en az 65 öğrenci enkaz altında

Endonezya’da okul binası çöktü: 1 öğrenci öldü, en az 65 öğrenci enkaz altında

Sputnik Türkiye

Endonezya'nın Doğu Cava bölgesinde bulunan Sidoarjo kentinde yatılı okul binasının çökmesi faciaya yol açtı. Enkaz altında kalan öğrencilere oksijen ve su... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T10:01+0300

2025-09-30T10:01+0300

2025-09-30T10:01+0300

dünya

asya

doğu cava

endonezya

yatılı okul

bina çökmesi

öğrenci

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0c/06/1051480863_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_5fae1d7b1ccb278a093cda8b69b8bbef.jpg

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletine bağlı Sidoarjo kentinde bulunan Al Khoziny İslami yatılı okulunda dün öğle saatlerinde meydana gelen bina çökmesi büyük bir felakete yol açtı. Öğrencilerin topluca namaz kıldığı sırada çöken binanın enkazında kalanlar için arama kurtarma çalışmaları gece boyu sürdü.Arama kurtarma ekipleri, polis ve askerlerden oluşan yüzlerce kişi sabaha kadar enkazı kazarken, oksijen ve su boruları aracılığıyla mahsur kalan öğrencilere yaşam desteği sağladı. Sabahın erken saatlerinde 8 öğrenci yaralı olarak çıkarıldı. Ancak görevliler, enkaz altında yeni cansız bedenler gördüklerini bildirdi.Çöken binanın önünde kurulan kriz masasında yer alan bilgi panosuna göre, 12 ila 17 yaş arasındaki 65 öğrencinin hala kayıp olduğu açıklandı. Çocuklarının ismini listede gören bazı veliler fenalaşırken, enkaz başında büyük bir bekleyiş sürüyor.Kurtarma çalışmaları durduSabah 10.15 sularında beton bloklarda yeni hareketlilik görülmesi üzerine arama kurtarma geçici olarak durduruldu. Kurtarma görevlileri ve çevrede bekleyenler paniğe kapılarak hızla uzaklaştı. Enkazın yakınında bekleyen ambulanslar da bölgeden çekildi.Yetkililer: Temelsiz ek inşaat çöküşe yol açtıEyalet polis sözcüsü Jules Abraham Abast, okulun eski ibadethane binasının iki katlı olduğunu, ancak izinsiz şekilde üzerine iki kat daha eklenmeye çalışıldığını açıkladı. Abast, “Mevcut temel bu kadar yükü taşıyamadı ve beton dökümü sırasında bina çöktü” dedi.Bilançonun artmasından endişe ediliyorResmi açıklamaya göre 1 erkek öğrenci hayatını kaybetti, 102 öğrenci yaralandı. Yaralıların bir kısmının durumunun ağır olduğu belirtiliyor. Kurtarma ekipleri, ağır beton parçaları ve dengesiz kolonlar nedeniyle iş makinelerini devreye alamıyor. Bu nedenle çalışmalar büyük ölçüde insan gücüyle yürütülüyor.Kadın öğrencilerin binanın farklı bir bölümünde namaz kılıyor olması ise olası can kaybının daha da artmasını önlediği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250918/artvinde-heyelan-riski-3-katli-binanin-yaninda-istinat-duvari-coktu-2-bina-tahliye-edildi-1099482953.html

asya

doğu cava

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya, doğu cava, endonezya, yatılı okul, bina çökmesi, öğrenci