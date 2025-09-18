Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Artvin'de heyelan riski: 3 katlı binanın yanında istinat duvarı çöktü, 2 bina tahliye edildi
Aşırı yağışların olumsuz etkilerini yaşayan Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan riski sebebiyle 2 bina tahliye edildi.
2025-09-18T22:19+0300
2025-09-18T22:20+0300
Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Kuledibi Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın yanındaki istinat duvarı çöktü.Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Yanında istinat duvarı çöken binayla aynı bölgede heyelan riski taşıyan başka bir binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildi.Bina sakinleri kaymakamlık tarafından misafirhanelere yerleştirilirken, polis güvenlik önlemi amaçlı bölgeye emniyet şeridi çekti.
22:19 18.09.2025 (güncellendi: 22:20 18.09.2025)
© AA / AFAD İl Müdürlüğü Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan riski sebebiyle 2 bina tahliye edildi
 Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan riski sebebiyle 2 bina tahliye edildi
© AA / AFAD İl Müdürlüğü
Aşırı yağışların olumsuz etkilerini yaşayan Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan riski sebebiyle 2 bina tahliye edildi.
Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Kuledibi Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın yanındaki istinat duvarı çöktü.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yanında istinat duvarı çöken binayla aynı bölgede heyelan riski taşıyan başka bir binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildi.
Bina sakinleri kaymakamlık tarafından misafirhanelere yerleştirilirken, polis güvenlik önlemi amaçlı bölgeye emniyet şeridi çekti.
