Artvin'de heyelan riski: 3 katlı binanın yanında istinat duvarı çöktü, 2 bina tahliye edildi
Artvin'de heyelan riski: 3 katlı binanın yanında istinat duvarı çöktü, 2 bina tahliye edildi
Aşırı yağışların olumsuz etkilerini yaşayan Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan riski sebebiyle 2 bina tahliye edildi. 18.09.2025
22:19 18.09.2025 (güncellendi: 22:20 18.09.2025)
Aşırı yağışların olumsuz etkilerini yaşayan Artvin'in Hopa ilçesinde heyelan riski sebebiyle 2 bina tahliye edildi.
Artvin'in Hopa ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle Kuledibi Mahallesi’nde 3 katlı bir binanın yanındaki istinat duvarı çöktü.
Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yanında istinat duvarı çöken binayla aynı bölgede heyelan riski taşıyan başka bir binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildi.
Bina sakinleri kaymakamlık tarafından misafirhanelere yerleştirilirken, polis güvenlik önlemi amaçlı bölgeye emniyet şeridi çekti.