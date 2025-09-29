https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/tekirdagda-feci-kaza-isci-servisiyle-kamyon-carpisti-3-kisi-hayatini-kaybetti-1099765988.html

Tekirdağ'da feci kaza: İşçi servisiyle kamyon çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti

Tekirdağ'da feci kaza: İşçi servisiyle kamyon çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti

29.09.2025

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.Üç kişi yaşamını yitirdiVelimeşe Mahallesi'nde 59 S 4015 plakalı servis minibüsü ile 34 BKD 27 plakalı kamyon çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşamını yitirenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü. Tekirdağ Jandarma Komutanı Ali Güngör olay yerine gelerek bilgi aldı.

