https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/disisleri-bakani-fidan-arap-mevkidaslariyla-gorustu-1099771970.html
Dışişleri Bakanı Fidan, Arap mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Arap mevkidaşlarıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmeler üzerine Suudi Arabistan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi yürüttü. 30.09.2025, Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.Görüşmelerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı 20 maddelik 'Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan' ele alındı ve planın olası etkileri hakkında değerlendirmeler yapıldı.
Dışişleri Bakanı Fidan, Arap mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgedeki gelişmeler üzerine Suudi Arabistan, Katar ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi yürüttü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'yle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı 20 maddelik 'Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan' ele alındı ve planın olası etkileri hakkında değerlendirmeler yapıldı.
