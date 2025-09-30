https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-olarak-biz-de-surece-katki-vermeye-devam-edecegiz-1099771678.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye olarak sürece katkı vermeye devam edeceklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile basın toplantısı sırasında ayrıntılarını açıkladığı Gazze planıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ettiğini bildiren Erdoğan Türkiye'nin sürece katkı vermeye devam edeceğini aktardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile basın toplantısı sırasında ayrıntılarını açıkladığı Gazze planıyla ilgili değerlendirmede bulundu.
Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ettiğini bildiren Erdoğan Türkiye'nin sürece katkı vermeye devam edeceğini aktardı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti:
Gazze’de akan kanın durması ve ateşkesin sağlanması için ABD Başkanı Sayın Trump’ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ediyorum. Tarafların kabul edeceği adil ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz.