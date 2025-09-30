https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-olarak-biz-de-surece-katki-vermeye-devam-edecegiz-1099771678.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye olarak biz de sürece katkı vermeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye olarak sürece katkı vermeye devam edeceklerini belirtti. 30.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile basın toplantısı sırasında ayrıntılarını açıkladığı Gazze planıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Trump'ın gösterdiği çabayı ve liderliği takdir ettiğini bildiren Erdoğan Türkiye'nin sürece katkı vermeye devam edeceğini aktardı.Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları ifade etti:

son dakika, recep tayyip erdoğan