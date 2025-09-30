Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/bakan-yerlikayadan-eski-tip-ehliyetler-icin-son-tarih-aciklamasi-1099799715.html
Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyetler için son tarih açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyetler için son tarih açıklaması
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlattı. Bu tarihten sonra eski tip... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T17:11+0300
2025-09-30T17:17+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
ehliyet
eski ehliyet
sürücü
sürücü belgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi son kez uzatılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025” ifadelerini kullandı.Yerlikaya, bu tarihten sonra eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğini kaybedeceğini ve vatandaşların indirimli “harç değerli kâğıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacağını belirtti.Başvurularda düşüş yaşandıYerlikaya, Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındığını, günlük ortalama 64 bin 750 belgenin yenilendiğini aktardı.Ancak sürenin uzatılmasının ardından başvurularda ciddi düşüş yaşandı:Halen 2 milyondan fazla kişi eski ehliyet kullanıyorİçişleri Bakanı Yerlikaya, halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, şu çağrıyı yaptı:“Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/internette-80-bin-liraya-sinavsiz-ehliyet-tuzagi-12-gunde-adrese-teslim--1098443758.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_93eaa2ec417754e53e7b56057fe0377f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, ehliyet, eski ehliyet, sürücü, sürücü belgesi
ali yerlikaya, ehliyet, eski ehliyet, sürücü, sürücü belgesi

Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyetler için son tarih açıklaması

17:11 30.09.2025 (güncellendi: 17:17 30.09.2025)
© AAehliyet
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlattı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçerli olmayacağını belirten Yerlikaya, “Süre uzatılmayacak” dedi.
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi son kez uzatılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025” ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, bu tarihten sonra eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğini kaybedeceğini ve vatandaşların indirimli “harç değerli kâğıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacağını belirtti.

Başvurularda düşüş yaşandı

Yerlikaya, Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındığını, günlük ortalama 64 bin 750 belgenin yenilendiğini aktardı.
Ancak sürenin uzatılmasının ardından başvurularda ciddi düşüş yaşandı:
Ağustos: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577)
Eylül: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890)

Halen 2 milyondan fazla kişi eski ehliyet kullanıyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, şu çağrıyı yaptı:

“Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.”
ehliyet - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2025
TÜRKİYE
İnternette 80 bin liraya 'sınavsız ehliyet' tuzağı: 12 günde adrese teslim
8 Ağustos, 12:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала