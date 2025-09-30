https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/bakan-yerlikayadan-eski-tip-ehliyetler-icin-son-tarih-aciklamasi-1099799715.html
Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyetler için son tarih açıklaması
Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyetler için son tarih açıklaması
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlattı. Bu tarihten sonra eski tip... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T17:11+0300
2025-09-30T17:11+0300
2025-09-30T17:17+0300
türki̇ye
ali yerlikaya
ehliyet
eski ehliyet
sürücü
sürücü belgesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi son kez uzatılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025” ifadelerini kullandı.Yerlikaya, bu tarihten sonra eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğini kaybedeceğini ve vatandaşların indirimli “harç değerli kâğıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacağını belirtti.Başvurularda düşüş yaşandıYerlikaya, Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındığını, günlük ortalama 64 bin 750 belgenin yenilendiğini aktardı.Ancak sürenin uzatılmasının ardından başvurularda ciddi düşüş yaşandı:Halen 2 milyondan fazla kişi eski ehliyet kullanıyorİçişleri Bakanı Yerlikaya, halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, şu çağrıyı yaptı:“Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/internette-80-bin-liraya-sinavsiz-ehliyet-tuzagi-12-gunde-adrese-teslim--1098443758.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_93eaa2ec417754e53e7b56057fe0377f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali yerlikaya, ehliyet, eski ehliyet, sürücü, sürücü belgesi
ali yerlikaya, ehliyet, eski ehliyet, sürücü, sürücü belgesi
Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyetler için son tarih açıklaması
17:11 30.09.2025 (güncellendi: 17:17 30.09.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlattı. Bu tarihten sonra eski tip ehliyetlerin geçerli olmayacağını belirten Yerlikaya, “Süre uzatılmayacak” dedi.
Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi son kez uzatılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025” ifadelerini kullandı.
Yerlikaya, bu tarihten sonra eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğini kaybedeceğini ve vatandaşların indirimli “harç değerli kâğıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacağını belirtti.
Başvurularda düşüş yaşandı
Yerlikaya, Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındığını, günlük ortalama 64 bin 750 belgenin yenilendiğini aktardı.
Ancak sürenin uzatılmasının ardından başvurularda ciddi düşüş yaşandı:
Ağustos
: 96 bin 134 başvuru (günlük ortalama 4 bin 577)
Eylül
: 60 bin 703 başvuru (günlük ortalama 2 bin 890)
Halen 2 milyondan fazla kişi eski ehliyet kullanıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, şu çağrıyı yaptı:
“Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.”