https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/bakan-yerlikayadan-eski-tip-ehliyetler-icin-son-tarih-aciklamasi-1099799715.html

Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyetler için son tarih açıklaması

Bakan Yerlikaya'dan eski tip ehliyetler için son tarih açıklaması

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarihin 31 Ekim 2025 olduğunu hatırlattı. Bu tarihten sonra eski tip... 30.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-30T17:11+0300

2025-09-30T17:11+0300

2025-09-30T17:17+0300

türki̇ye

ali yerlikaya

ehliyet

eski ehliyet

sürücü

sürücü belgesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg

Eski tip sürücü belgelerinin yenilenme süresi son kez uzatılmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, “Süre uzatılmayacak. Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için son tarih 31 Ekim 2025” ifadelerini kullandı.Yerlikaya, bu tarihten sonra eski tip sürücü belgelerinin geçerliliğini kaybedeceğini ve vatandaşların indirimli “harç değerli kâğıt” ve “hizmet bedelinden” yararlanamayacağını belirtti.Başvurularda düşüş yaşandıYerlikaya, Temmuz ayında eski sürücü belgesini değiştirmek için 1 milyon 424 bin 516 başvuru alındığını, günlük ortalama 64 bin 750 belgenin yenilendiğini aktardı.Ancak sürenin uzatılmasının ardından başvurularda ciddi düşüş yaşandı:Halen 2 milyondan fazla kişi eski ehliyet kullanıyorİçişleri Bakanı Yerlikaya, halen 2 milyon 33 bin 472 vatandaşın eski tip sürücü belgesi kullandığını açıkladı.Bakan Yerlikaya, şu çağrıyı yaptı:“Vatandaşlarımıza sesleniyorum, lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/internette-80-bin-liraya-sinavsiz-ehliyet-tuzagi-12-gunde-adrese-teslim--1098443758.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ali yerlikaya, ehliyet, eski ehliyet, sürücü, sürücü belgesi