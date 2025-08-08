https://anlatilaninotesi.com.tr/20250808/internette-80-bin-liraya-sinavsiz-ehliyet-tuzagi-12-gunde-adrese-teslim--1098443758.html

İnternette 80 bin liraya 'sınavsız ehliyet' tuzağı: 12 günde adrese teslim

İnternette 80 bin liraya 'sınavsız ehliyet' tuzağı: 12 günde adrese teslim

Sosyal medyada sahte ilanlarla 'sınava girmeden ehliyet' verdiklerini iddia eden dolandırıcılar, ehliyet almak isteyenleri tuzağa düşürüyor.

Sahte diploma çetesi soruşturması sürerken bu kez de internette 'e-devlet' onaylı sahte ehliyet ilanları dikkat çekiyor. Sınava girmeden ehliyet verdiklerini söyleyen 'sözde kurs'lar 80 bin lira karşılığında 12 günde ehliyeti de teslim ettiklerini vadediyor. Gerçek kursların isimlerini kullanıyorlarNTV'nin haberine göre dolandırıcılar, gerçek sürücü kurslarının isimlerini ve reklamlarını kullanarak sahte ilanlar hazırlayıp vatandaşları tuzağa düşürüyor.Okuma yazması olmayana bile ehliyet vaadiİlanlarda "Sınavsız, okuma yazması olmayan, bir türlü sınavları geçemeyen herkes için şartsız koşulsuz ehliyet almak isteyen mesaj atsın" denildiği görüldü. Ehliyetlerin 12 gün içinde teslim edileceği vaadinde bulunuluyor.80 bin liraya kadar ücret istiyorlarE-devlet onaylı olduğu söylenen sahte ehliyetler için 20 bin lirayla 80 bin lira arasında ücret talep ediliyor. Sınavsız ehliyet almak isteyenlerin yerine başkalarının sınava sokulduğu iddia edildi. Dolandırıcılar sözde sınavsız ehliyet sahibi yaptıkları kişileri de sosyal medyadan paylaşıp güven kazanmaya çalışıyor.

