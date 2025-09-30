ABD’nin ‘Rusya’dan gaz almayın’ baskısı: Türkiye için gerçekçi bile değil
14:00 30.09.2025 (güncellendi: 14:11 30.09.2025)
ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmede, Trump Türkiye’den Rusya petrol ve doğalgazı alımını bırakmasını istedi. Enerji Bakanlığı kaynakları ve enerji uzmanları bunun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayan ABD Başkanı Trump, "Yapabileceği en iyi şey Rusya'dan petrol ve doğalgaz almayı bırakmak olur" ifadelerini kullandı. Trump'ın bu açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada Karadeniz üzerinden Türkiye'ye doğalgaz sağlayan Türk-Akım ve Mavi-Akım boru hatlarının "tam kapasite" çalıştığını duyurdu.
Sputnik’e konuşan Enerji Bakanlığı kaynakları, Rus gazından vazgeçilmesinin mümkün olmadığını belirterek “Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından Rus gazından vazgeçilmesi mümkün değil” ifadesini kullandı.
Enerji Uzmanı Aktürk: Türkiye’nin Rusya’dan gaz almama lüksü yok
ABD Başkanı’nın Rusya’dan gaz ve petrol almama önerisini değerlendiren Enerji uzmanı Ali Arif Aktürk şunları belirtti:
“Şimdi Trump-Erdoğan görüşmesinde Trump hem petrol hem doğalgazdan bahsetti. Önce ikisini ayırmak gerekiyor. Petrol ile ilgili Türkiye son yıllarda, özellikle Ukrayna savaşı çıktıktan sonra Rusya'dan petrol ürünleri almaya ve bunun oranını artırmaya devam etti. Bunun temel sebebi iskontolu ürün alımlarıdır. Tüm dünyada alınıyor bu, yani. Mesela Akdeniz’de Yunanlı armatörler gemiden gemiye transfer yaparak bunu gerçekleştiriyor. Eğer şirket bazında yaptırım yapılırsa bir miktar azaltılabilir. Ama ben sıfır olacağını sanmıyorum. Doğalgazda Türkiye'nin yazla kış arasındaki tüketim farkı çok büyük. Özellikle konutlardan kaynaklanan kış döneminde 3,8 milyar metreküpe ulaşan tüketim, yazın 300 milyon metreküpe düşüyor. Yaklaşık 12 katlık bir fark var. Giriş noktalarından hem Rus gazının girişleri hem de LNG girişleri sayesinde Türkiye kış döneminde ilave gaz almak zorunda. Bunun için Rus gazından vazgeçme imkânı yok. Çünkü o giriş noktalarından gelen, özellikle Mavi Akım’dan yaklaşık günde 50 milyon metreküp gaz sağlanıyor. Keza TürkAkım-1’den de benzer miktarlarda gaz geliyor. Bunlardan Türkiye'nin vazgeçme şansı bulunmuyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri’nden alınan gazın temel nedeni de spot bazda, kış döneminde ilave kargo olarak alınması ve arz-talep dengesinin sağlanmasıdır. Nitekim Türkiye, ABD’den 2016 yılından beri gaz ithal ediyor. Yani Rus gazında hem Rusya’nın Türkiye’ye vermeme lüksü yok, hem de Türkiye’nin Rusya’dan almama lüksü yok. İki taraf da birbirine bağımlı.”