ABD’nin ‘Rusya’dan gaz almayın’ baskısı: Türkiye için gerçekçi bile değil

“Şimdi Trump-Erdoğan görüşmesinde Trump hem petrol hem doğalgazdan bahsetti. Önce ikisini ayırmak gerekiyor. Petrol ile ilgili Türkiye son yıllarda, özellikle Ukrayna savaşı çıktıktan sonra Rusya'dan petrol ürünleri almaya ve bunun oranını artırmaya devam etti. Bunun temel sebebi iskontolu ürün alımlarıdır. Tüm dünyada alınıyor bu, yani. Mesela Akdeniz’de Yunanlı armatörler gemiden gemiye transfer yaparak bunu gerçekleştiriyor. Eğer şirket bazında yaptırım yapılırsa bir miktar azaltılabilir. Ama ben sıfır olacağını sanmıyorum. Doğalgazda Türkiye'nin yazla kış arasındaki tüketim farkı çok büyük. Özellikle konutlardan kaynaklanan kış döneminde 3,8 milyar metreküpe ulaşan tüketim, yazın 300 milyon metreküpe düşüyor. Yaklaşık 12 katlık bir fark var. Giriş noktalarından hem Rus gazının girişleri hem de LNG girişleri sayesinde Türkiye kış döneminde ilave gaz almak zorunda. Bunun için Rus gazından vazgeçme imkânı yok. Çünkü o giriş noktalarından gelen, özellikle Mavi Akım’dan yaklaşık günde 50 milyon metreküp gaz sağlanıyor. Keza TürkAkım-1’den de benzer miktarlarda gaz geliyor. Bunlardan Türkiye'nin vazgeçme şansı bulunmuyor. Zaten Amerika Birleşik Devletleri’nden alınan gazın temel nedeni de spot bazda, kış döneminde ilave kargo olarak alınması ve arz-talep dengesinin sağlanmasıdır. Nitekim Türkiye, ABD’den 2016 yılından beri gaz ithal ediyor. Yani Rus gazında hem Rusya’nın Türkiye’ye vermeme lüksü yok, hem de Türkiye’nin Rusya’dan almama lüksü yok. İki taraf da birbirine bağımlı.”