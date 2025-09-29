Türkiye
Beyaz Saray açıkladı: 'Gazze'de geçiş yönetimine Trump başkanlık edecek'
Beyaz Saray açıkladı: 'Gazze'de geçiş yönetimine Trump başkanlık edecek'
Beyaz Saray Trump'ın Gazze planını açıklamaya başladı. Buna göre İsrail Gazze'yi işgal etmeyecek veya daimi olarak topraklarına katmayacak ve geçiş yönetimine... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray açıkladı: 'Gazze'de geçiş yönetimine Trump başkanlık edecek'

21:31 29.09.2025 (güncellendi: 21:43 29.09.2025)
Ayrıntılar geliyor
Beyaz Saray Trump'ın Gazze planını açıklamaya başladı. Buna göre İsrail Gazze'yi işgal etmeyecek veya daimi olarak topraklarına katmayacak ve geçiş yönetimine Trump başkanlık edecek.
ABD Başkanı Donald Trump ile Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun ile bir araya gelmesinin ardından Beyaz Saray Trump'ın Gazze planının ayrıntılarını paylaşmaya başladı. Buna göre paylaşılan maddeler şöyle:
- Geçiş yönetimine ABD Başkanı Trump başkanlık edecek.
- ABD İsraill ve Filistinliler arasında, barışçıl ve müreffeh birlikte yaşam için siyasi bir ufuk konusunda anlaşmayı sağlayacak bir diyalog kuracak.
- Gazze, radikalleşmemiş, terörden arındırılmış ve komşuları için tehdit oluşturmayan bir bölge olacak.
- İsrail bu anlaşmayı kamuya açık şekilde kabul ettikten sonra 72 saat içinde, hayatta olan ve ölen tüm rehi̇neler geri̇ veri̇lecek.
- israi̇l, gazze’yi̇ i̇şgal etmeyecek ve ya dai̇mi̇ olarak topraklarina katmayacak.
- Veri̇len her i̇srai̇lli̇ rehi̇neni̇n naaşi karşiliğinda, i̇srai̇l 15 ölmüş gazzeli̇ni̇n cenazesi̇ni̇ tesli̇m edecek.
- Tüm rehi̇neler geri̇ veri̇ldi̇kten sonra, barişçil bi̇rli̇kte yaşama sözü veren ve si̇lahlarini tesli̇m eden hamas üyeleri̇ne af taninacak.
- ABD, gazze’ye hemen sevk edi̇lecek geçi̇ci̇ bi̇r uluslararasi i̇sti̇krar gücünü oluşturmak i̇çi̇n arap ve uluslararasi ortaklarla çalişacak.
- Gazze’den ayrilmak i̇steyen hamas üyeleri̇ne, gi̇decekleri̇ ülkelere güvenli̇ geçi̇ş sağlanacak.
- Gazze şeri̇di̇ne dağitim ve yardim gi̇ri̇şi̇, bm ve bağli kurumlari ile kizilay araciliğiyla, her i̇ki̇ tarafin da müdahalesi̇ olmadan gerçekleşecek.
- Gazze’yi̇ yeni̇den i̇nşa etmek ve canlandirmak i̇çi̇n bi̇r trump ekonomi̇k kalkinma plani hazirlanacak.
- Ki̇mse gazze'yi̇ terk etmeye zorlanmayacak, gi̇tmek ya da dönmek i̇steyenlere i̇zi̇n veri̇lecek.
- İki̇ taraf da öneri̇yi̇ kabul ederse savaş hemen sona erecek.
- Tüm rehi̇neler serbest birakildiktan sonra, i̇srai̇l 250 müebbet hapi̇s cezasi almiş mahkumun ve 7 eki̇m 2023’ten sonra gazze’de tutuklanan 1700 ki̇şi̇ni̇n serbest birakilacağini açiklayacak.
