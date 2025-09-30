https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/trump-ithal-keresteye-yuzde-10-ve-ahsap-urunlere-yuzde-25-gumruk-vergisi-getirdi-1099776348.html

Trump, ithal keresteye yüzde 10 ve ahşap ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi

Beyaz Saray tarafından paylaşılan bildiriye göre, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 'ahşap ürünlerinin ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği' tespit edildi.Bu kapsamda, ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacak.Bazı döşemeli ahşap ürünleri ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirilirken, bu oran 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 30'a çıkarılacak.Mutfak ve banyo dolaplarına uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisi de 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 50'ye yükseltilecek.Söz konusu tarife oranları 14 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.ABD ile ticaret anlaşması yapan büyük ekonomiler için tarife oranları daha düşük olacak. İngiltere'den gelen ahşap ürünlerine uygulanacak tarife yüzde 10'u, AB ve Japonya’dan gelen ürünlere uygulanacak tarife ise yüzde 15'i geçmeyecek.

