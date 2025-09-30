Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/trump-ithal-keresteye-yuzde-10-ve-ahsap-urunlere-yuzde-25-gumruk-vergisi-getirdi-1099776348.html
Trump, ithal keresteye yüzde 10 ve ahşap ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Trump, ithal keresteye yüzde 10 ve ahşap ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10, bazı döşemeli ahşap ürünler ile mutfak ve banyo dolaplarına ise yüzde 25 oranında gümrük... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T07:17+0300
2025-09-30T07:17+0300
dünya
donald trump
abd
ticaret bakanlığı
gümrük vergisi
tarife
gümrük tarifesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099776443_0:170:955:707_1920x0_80_0_0_c3bad41d06dd064b9c40804191c7d157.jpg
Beyaz Saray tarafından paylaşılan bildiriye göre, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 'ahşap ürünlerinin ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği' tespit edildi.Bu kapsamda, ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacak.Bazı döşemeli ahşap ürünleri ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirilirken, bu oran 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 30'a çıkarılacak.Mutfak ve banyo dolaplarına uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisi de 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 50'ye yükseltilecek.Söz konusu tarife oranları 14 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.ABD ile ticaret anlaşması yapan büyük ekonomiler için tarife oranları daha düşük olacak. İngiltere'den gelen ahşap ürünlerine uygulanacak tarife yüzde 10'u, AB ve Japonya’dan gelen ürünlere uygulanacak tarife ise yüzde 15'i geçmeyecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/abden-abdnin-ek-vergilerini-asma-yolu-endonezya-ile-serbest-ticaret-anlasmasi-imzalandi-1099607988.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099776443_0:1:955:717_1920x0_80_0_0_eaae3dce13c81434aa0b8a9b76324c1a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, abd, ticaret bakanlığı, gümrük vergisi, tarife, gümrük tarifesi
donald trump, abd, ticaret bakanlığı, gümrük vergisi, tarife, gümrük tarifesi

Trump, ithal keresteye yüzde 10 ve ahşap ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi

07:17 30.09.2025
© AA / Mehmet EserTrump, ithal keresteye yüzde 10 ve ahşap ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi
Trump, ithal keresteye yüzde 10 ve ahşap ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi getirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© AA / Mehmet Eser
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10, bazı döşemeli ahşap ürünler ile mutfak ve banyo dolaplarına ise yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanmasını öngören bir başkanlık bildirisi yayımladı.
Beyaz Saray tarafından paylaşılan bildiriye göre, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda, 'ahşap ürünlerinin ithalatının ülkenin ulusal güvenliğini tehdit ettiği' tespit edildi.
Bu kapsamda, ham ve işlenmiş kereste ithalatına yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacak.
Bazı döşemeli ahşap ürünleri ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi getirilirken, bu oran 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 30'a çıkarılacak.
Mutfak ve banyo dolaplarına uygulanacak yüzde 25'lik gümrük vergisi de 1 Ocak 2026'dan itibaren yüzde 50'ye yükseltilecek.
Söz konusu tarife oranları 14 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek.
ABD ile ticaret anlaşması yapan büyük ekonomiler için tarife oranları daha düşük olacak. İngiltere'den gelen ahşap ürünlerine uygulanacak tarife yüzde 10'u, AB ve Japonya’dan gelen ürünlere uygulanacak tarife ise yüzde 15'i geçmeyecek.
Avrupa Birliği ve Endonezya Serbest Ticaret Anlaşması - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2025
DÜNYA
AB'den ABD'nin ek gümrük vergilerini aşma yolu: Endonezya ile serbest ticaret anlaşması imzalandı
23 Eylül, 18:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала