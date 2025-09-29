https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/yunxian-2nin-sirlari-turumuz-dusundugumuzden-cok-daha-eski-olabilir-1099759762.html

Yunxian 2’nin sırları: Türümüz düşündüğümüzden çok daha eski olabilir

Sputnik Türkiye

Çin’de bir nehir kıyısında bulunan ve yaklaşık 1 milyon yıl boyunca toprağın altında kalmış bir kafatasının şifreleri çözüyor. Detaylar haberde...

Sonuçlar, insan türünün ortaya çıkış tarihini bugüne kadar tahmin edilenden yüz binlerce yıl öncesine götürüyor.Yunxian 2’nin sırlarıSöz konusu kafatası ilk kez 1990 yılında Çin’in Hubei eyaletinde keşfedildi. Ancak kemikler çok zarar görmüş ve sıkışmış olduğu için yıllarca sınıflandırılması mümkün olmadı. Yeni 3D tarama ve dijital rekonstrüksiyon teknikleri sayesinde bilim insanları Yunxian 2 adı verilen bu kafatasını neredeyse ilk haline döndürmeyi başardı.Araştırmacılar, kafatasının yalnızca erken bir insan atası olmadığını, aynı zamanda Homo sapiens’in kökenini 400 bin yıl daha geriye götüren bulgular içerdiğini ortaya koydu. Bulgular Science dergisinde yayımlandı ve yayınlandığından bu yana yeni bir tartışma başlattı.‘Eski ve yeninin karışımı’Yeniden oluşturulan kafatası, hem ilkel hem de modern özellikler taşıyor. Homo erectus’a benzer biçimde kalın kaş çıkıntılarına ve uzun, alçak bir beyin yapısına sahip. Ancak aynı zamanda daha geniş bir beyin boşluğu ve düzleşmiş yüz hatlarıyla modern insan özellikleri de gösteriyor.Uzmanlara göre bu ‘eşsiz karışım’, kafatasının Denisovalılar olarak bilinen gizemli insan grubunun erken bir atası olduğunu işaret ediyor. Denisovalılar Asya’da yaşamış, zaman zaman Neandertaller ve erken modern insanlarla çiftleşmişti.İnsanlığın kökenine yeni tarih mi?En çarpıcı bulgu ise türümüzün tahmini yaşının değişmesi oldu. Önceki araştırmalar modern insan, Neandertal ve Denisovalıların 500-700 bin yıl önce ortak bir atadan ayrıldığını öne sürüyordu. Ancak yeni verilere göre bu ayrışma çok daha erken yaşandı: Londra Doğa Tarihi Müzesi’nden Chris Stringer, şunları söylüyor:Aynı bölgede 2022’de bulunan üçüncü bir kafatasının da incelenmesi planlanıyor. Araştırmacılar, yeni fosilin insanlığın derin geçmişine dair daha fazla ipucu vereceğini umuyor.

Sputnik Türkiye

