Türkiye Kumar Raporu açıklandı: Kumara başlama yaşı 15'e düştü, her 10 kişiden 1'i kumarla temas ediyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de kumar ve sanal kumar bağımlılığı artıyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından yapılan 'Türkiye Kumar Raporu'na göre, Türkiye'de kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü. Türkiye’de 15 yaşın üzerindeki her 10 kişiden birinin hayatında en az bir kez kumar oynadığı ve en riskli grubun gençler olduğuna dikkat çeken çarpıcı veriler yer alıyor. Kumar oynama davranışının Türkiye'de ve dünyadaki eğilimlere paralel olarak özellikle Kovid-19 pandemisinin meydana geldiği 2019-2020 yılından itibaren ivme kazandığı da raporda altı çizilen önemli noktalardan biri. Kumar en çok gençleri tehdit ediyorTürkiye Yeşilay Cemiyeti, son dönemde hızla artış gösteren kumar ve sanal kumar bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir akademik rapor hazırladı. Türkiye Kumar Raporu verilerine göre, kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, kumar bağımlılığının gençler arasında hızla yayıldığının altını çizerken, "Rapor bize toplumsal bir krizle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" vurgusu yaptı. Her yedi kişiden ikisi kumar bağımlılığı için başvuruyorRaporun tanıtım toplantısında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç şu bilgileri paylaştı: “Kumar bağımlılığının yayılması hem ülkemizin hem dünyanın geleceğini tehdit eden toplumsal bir krizle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.” diyerek sorunun ulaştığı boyuta dikkat çeken Dinç, “Kumar bağımlılığı finansal kayıp, ruhsal çöküntü, sosyal ilişkilerde bozulma, boşanma, intihar gibi çok ağır faturalara sebep olmanın yanı sıra alkol ve sigara bağımlılığını tetikleyerek ağır fizyolojik hasarlara da yol açabiliyor.” ifadelerini kullandı.Türkiye'de her 10 kişiden 1'i kumarla temas ediyorTürkiye Kumar Raporu’nun danışmanlığını üstlenen Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaşise, kumar bağımlılığının Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlandığını belirtti.Altıntaş, “Kumar bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tarih boyunca var olan bu tehlike, online platformlarla birlikte daha da büyüdü. Alkol ve madde endüstrisinin yeni maddelerle alan açtığı gibi, kumar endüstrisi de benzer şekilde hareket ediyor. Başlangıçta sosyalleşmek, eğlenmek ya da sorunlardan kaçmak amacıyla oynanan kumar, zamanla kontrol edilemeyen bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Türkiye’de her 10 kişiden 1’i kumarla temas ediyor, bu her zaman bağımlılık anlamına gelmese de kumar oynamaya başlandığında düzey ne olursa olsun bağımlılığa evrilme riski vardır. YEDAM’lara kumar nedeniyle yapılan başvuruların, alkol ve madde başvurularını geçtiğini görüyoruz. Kumar bağımlılığı intihar riskini de artırıyor, aile içi şiddet ve boşanmalara zemin hazırlıyor. Kontrol edilemeyen oyun davranışları, yalan söyleme, kayıpların peşinden koşma gibi belirtiler başladığında mutlaka profesyonel destek alınmalı. Ailelerin dikkatli ve bilinçli olması, erken fark edilen durumlarda tedaviyi çok daha kolay hale getiriyor. Aileyi sürecin en önemli sac ayağı olarak görüyoruz, yasal ve tıbbi sorunlar ortaya çıkmadan tedaviye yönlendirmek hayati önem taşıyor.” diyerek ailelere çağrıda bulundu.

