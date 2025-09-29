https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/turkiye-kumar-raporu-aciklandi-kumara-baslama-yasi-15e-dustu-her-10-kisiden-1i-kumarla-temas-ediyor-1099760878.html
Türkiye Kumar Raporu açıklandı: Kumara başlama yaşı 15'e düştü, her 10 kişiden 1'i kumarla temas ediyor
Türkiye Kumar Raporu açıklandı: Kumara başlama yaşı 15'e düştü, her 10 kişiden 1'i kumarla temas ediyor
Sputnik Türkiye
Yeşilay tarafından Türkiye'de en kapsamlı olarak hazırlanan ilk kumar raporu açıklandı. Kumara başlama yaşı 15'e kadar düşerken, Türkiye’de her 10 kişiden 1’i... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T14:58+0300
2025-09-29T14:58+0300
2025-09-29T14:58+0300
türki̇ye
yeşilay
kumar
online kumar
türkiye kumar raporu
kumar bağımlılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0f/1059945247_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_31aa65f1dcb1ff74ab5ac519fc6485d9.jpg
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de kumar ve sanal kumar bağımlılığı artıyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından yapılan 'Türkiye Kumar Raporu'na göre, Türkiye'de kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü. Türkiye’de 15 yaşın üzerindeki her 10 kişiden birinin hayatında en az bir kez kumar oynadığı ve en riskli grubun gençler olduğuna dikkat çeken çarpıcı veriler yer alıyor. Kumar oynama davranışının Türkiye'de ve dünyadaki eğilimlere paralel olarak özellikle Kovid-19 pandemisinin meydana geldiği 2019-2020 yılından itibaren ivme kazandığı da raporda altı çizilen önemli noktalardan biri. Kumar en çok gençleri tehdit ediyorTürkiye Yeşilay Cemiyeti, son dönemde hızla artış gösteren kumar ve sanal kumar bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir akademik rapor hazırladı. Türkiye Kumar Raporu verilerine göre, kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, kumar bağımlılığının gençler arasında hızla yayıldığının altını çizerken, "Rapor bize toplumsal bir krizle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" vurgusu yaptı. Her yedi kişiden ikisi kumar bağımlılığı için başvuruyorRaporun tanıtım toplantısında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç şu bilgileri paylaştı: “Kumar bağımlılığının yayılması hem ülkemizin hem dünyanın geleceğini tehdit eden toplumsal bir krizle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.” diyerek sorunun ulaştığı boyuta dikkat çeken Dinç, “Kumar bağımlılığı finansal kayıp, ruhsal çöküntü, sosyal ilişkilerde bozulma, boşanma, intihar gibi çok ağır faturalara sebep olmanın yanı sıra alkol ve sigara bağımlılığını tetikleyerek ağır fizyolojik hasarlara da yol açabiliyor.” ifadelerini kullandı.Türkiye'de her 10 kişiden 1'i kumarla temas ediyorTürkiye Kumar Raporu’nun danışmanlığını üstlenen Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaşise, kumar bağımlılığının Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlandığını belirtti.Altıntaş, “Kumar bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tarih boyunca var olan bu tehlike, online platformlarla birlikte daha da büyüdü. Alkol ve madde endüstrisinin yeni maddelerle alan açtığı gibi, kumar endüstrisi de benzer şekilde hareket ediyor. Başlangıçta sosyalleşmek, eğlenmek ya da sorunlardan kaçmak amacıyla oynanan kumar, zamanla kontrol edilemeyen bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Türkiye’de her 10 kişiden 1’i kumarla temas ediyor, bu her zaman bağımlılık anlamına gelmese de kumar oynamaya başlandığında düzey ne olursa olsun bağımlılığa evrilme riski vardır. YEDAM’lara kumar nedeniyle yapılan başvuruların, alkol ve madde başvurularını geçtiğini görüyoruz. Kumar bağımlılığı intihar riskini de artırıyor, aile içi şiddet ve boşanmalara zemin hazırlıyor. Kontrol edilemeyen oyun davranışları, yalan söyleme, kayıpların peşinden koşma gibi belirtiler başladığında mutlaka profesyonel destek alınmalı. Ailelerin dikkatli ve bilinçli olması, erken fark edilen durumlarda tedaviyi çok daha kolay hale getiriyor. Aileyi sürecin en önemli sac ayağı olarak görüyoruz, yasal ve tıbbi sorunlar ortaya çıkmadan tedaviye yönlendirmek hayati önem taşıyor.” diyerek ailelere çağrıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/18-ilde-siber-suclara-yonelik-operasyon-170-supheli-yakalandi-55i-tutuklandi-1099559775.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/0f/1059945247_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_fe99a06828ac309716faed9f62001579.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
yeşilay, kumar, online kumar, türkiye kumar raporu, kumar bağımlılığı
yeşilay, kumar, online kumar, türkiye kumar raporu, kumar bağımlılığı
Türkiye Kumar Raporu açıklandı: Kumara başlama yaşı 15'e düştü, her 10 kişiden 1'i kumarla temas ediyor
Yeşilay tarafından Türkiye'de en kapsamlı olarak hazırlanan ilk kumar raporu açıklandı. Kumara başlama yaşı 15'e kadar düşerken, Türkiye’de her 10 kişiden 1’i kumarla temas ediyor.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de kumar ve sanal kumar bağımlılığı artıyor. Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından yapılan 'Türkiye Kumar Raporu'na göre, Türkiye'de kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü. Türkiye’de 15 yaşın üzerindeki her 10 kişiden birinin hayatında en az bir kez kumar oynadığı ve en riskli grubun gençler olduğuna dikkat çeken çarpıcı veriler yer alıyor. Kumar oynama davranışının Türkiye'de ve dünyadaki eğilimlere paralel olarak özellikle Kovid-19 pandemisinin meydana geldiği 2019-2020 yılından itibaren ivme kazandığı da raporda altı çizilen önemli noktalardan biri.
Kumar en çok gençleri tehdit ediyor
Türkiye Yeşilay Cemiyeti, son dönemde hızla artış gösteren kumar ve sanal kumar bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla kapsamlı bir akademik rapor hazırladı. Türkiye Kumar Raporu verilerine göre, kumara başlama yaşı 15'e kadar düştü. Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, kumar bağımlılığının gençler arasında hızla yayıldığının altını çizerken, "Rapor bize toplumsal bir krizle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor" vurgusu yaptı.
Her yedi kişiden ikisi kumar bağımlılığı için başvuruyor
Raporun tanıtım toplantısında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç şu bilgileri paylaştı:
“Türkiye Kumar Raporu', kumar ve sanal kumar bağımlılığında geldiğimiz noktayı gözler önüne seriyor. 15 yaş ve üzeri nüfusta, hayatında en az bir kere kumar oynama oranı maalesef yüzde 10 seviyesine ulaşmış. Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde kumar bağımlılığı sebebiyle başvuran danışan sayımız ise son üç yılda 15 bin 624. Mücadele ettiğimiz beş bağımlılık türü içinde en yoğun başvuru kumarda. Bize başvuran her 7 kişiden 2’si kumar sebebiyle geliyor."
“Kumar bağımlılığının yayılması hem ülkemizin hem dünyanın geleceğini tehdit eden toplumsal bir krizle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.” diyerek sorunun ulaştığı boyuta dikkat çeken Dinç, “Kumar bağımlılığı finansal kayıp, ruhsal çöküntü, sosyal ilişkilerde bozulma, boşanma, intihar gibi çok ağır faturalara sebep olmanın yanı sıra alkol ve sigara bağımlılığını tetikleyerek ağır fizyolojik hasarlara da yol açabiliyor.” ifadelerini kullandı.
Faaliyet alanlarına 2021 yılında kumar bağımlılığı da eklenen Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine (YEDAM) 2021-2024 yılları arasında kumar bağımlılığına ilişkin psikososyal hizmet desteği almak üzere toplam 15 bin 624 danışan başvurdu. Bu sayı belirtilen yıllarda tütün, alkol, madde, teknoloji ve kumar bağımlılığı sebebiyle psikolojik ve sosyal hizmet desteği almak üzere başvuran toplam 54 bin 824 danışanın, yaklaşık yüzde 28’ine denk geiyor. Danışmanlık Merkezlerine başvuran danışan sayısı, ayrıca yıllar içerisinde de artan bir ivme göstermekte.
Türkiye'de her 10 kişiden 1'i kumarla temas ediyor
Türkiye Kumar Raporu’nun danışmanlığını üstlenen Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Merih Altıntaşise, kumar bağımlılığının Dünya Sağlık Örgütü tarafından da ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak tanımlandığını belirtti.
Altıntaş, “Kumar bağımlılığı tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tarih boyunca var olan bu tehlike, online platformlarla birlikte daha da büyüdü. Alkol ve madde endüstrisinin yeni maddelerle alan açtığı gibi, kumar endüstrisi de benzer şekilde hareket ediyor. Başlangıçta sosyalleşmek, eğlenmek ya da sorunlardan kaçmak amacıyla oynanan kumar, zamanla kontrol edilemeyen bir bağımlılığa dönüşebiliyor. Türkiye’de her 10 kişiden 1’i kumarla temas ediyor, bu her zaman bağımlılık anlamına gelmese de kumar oynamaya başlandığında düzey ne olursa olsun bağımlılığa evrilme riski vardır. YEDAM’lara kumar nedeniyle yapılan başvuruların, alkol ve madde başvurularını geçtiğini görüyoruz. Kumar bağımlılığı intihar riskini de artırıyor, aile içi şiddet ve boşanmalara zemin hazırlıyor. Kontrol edilemeyen oyun davranışları, yalan söyleme, kayıpların peşinden koşma gibi belirtiler başladığında mutlaka profesyonel destek alınmalı. Ailelerin dikkatli ve bilinçli olması, erken fark edilen durumlarda tedaviyi çok daha kolay hale getiriyor. Aileyi sürecin en önemli sac ayağı olarak görüyoruz, yasal ve tıbbi sorunlar ortaya çıkmadan tedaviye yönlendirmek hayati önem taşıyor.” diyerek ailelere çağrıda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyadaki yetişkin nüfusun yüzde 1,2’sinin kumar oynama bozukluğuna sahip olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca erkeklerin yüzde 11,9’u ile kadınların yüzde 5,5’i kumara bağlı olarak çeşitli düzeylerde zarar yaşama riskiyle karşı karşıya.