18 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 170 şüpheli yakalandı, 55'i tutuklandı
18 ilde siber suçlara yönelik operasyon: 170 şüpheli yakalandı, 55'i tutuklandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 günde 170 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, suçtan elde... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. 18 il merkezli geniş çaplı operasyonda 5 günde 170 şüpheli yakalandı, 55 şüpheli tutuklandı.İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona dair görüntüleri paylaştı ve detay verdi:'Müstehcen çocuk görüntüleri'
08:48 22.09.2025 (güncellendi: 09:19 22.09.2025)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 5 günde 170 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya, suçtan elde edilen 341 milyon lira değerindeki şirketlere, evlere ve 10 araca el konuldu. Operasyonlarda 55 şüpheli tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı siber suçlarla mücadele kapsamında operasyon düzenledi. 18 il merkezli geniş çaplı operasyonda 5 günde 170 şüpheli yakalandı, 55 şüpheli tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona dair görüntüleri paylaştı ve detay verdi:
“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 170 şüpheliyi yakaladık.18 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Hırsızlık” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarımızda;55 şüpheli şahıs TUTUKLANDI.34’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 341 Milyon TL değerinde 5 adet şirket, 7 adet konut ve 10 adet araca el konuldu."

'Müstehcen çocuk görüntüleri'

"Şüphelilerin; Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, ”Kiralık bungalov, hesap kullanımı, yatırım danışmanlığı ve mobilya satışı” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Mersin, Siirt, Şanlıurfa, Tunceli ve Yozgat merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım."

