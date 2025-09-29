https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/tuik-acikladi-turkiyede-egitim-suresi-2024te-172-yil-oldu-1099753397.html
TÜİK açıkladı: Türkiye'de eğitim süresi 2024'te 17.2 yıl oldu
TÜİK açıkladı: Türkiye’de eğitim süresi 2024’te 17.2 yıl oldu
TÜİK verilerine göre Türkiye'de ilkokula başlayan bir bireyin eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 2024'te 17.2 yıl olarak hesaplandı. En yüksek süre 19 yıl ile Karabük ve İstanbul'da kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin "Muhtemel Eğitim Süresi" bültenini yayımladı. Buna göre, Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar geçirmesi muhtemel süre 17.2 yıl olarak hesaplandı.Okul öncesinden ortaöğretime süreler belirlendiİlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11.9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1.5 yıl olarak tespit edildi.En yüksek süre Karabük ve İstanbul'daİl bazında en yüksek muhtemel eğitim süresi 19 yıl ile Karabük ve İstanbul'da kaydedildi.Bu illeri 18.9 yıl ile Bayburt, 18.6 yıl ile Ankara, 18.5 yıl ile Rize, Erzincan ve Tunceli izledi.En düşük süre ise 14.4 yıl ile Şanlıurfa ve Şırnak'ta görüldü. Bu illeri 14.6 yıl ile Muş, 14.7 yıl ile Ağrı ve 15.2 yıl ile Mardin takip etti.Kadınlar 17.6 yıl, erkekler 16.7 yılTürkiye genelinde kadınların eğitim süresi 17.6 yıl, erkeklerin ise 16.7 yıl olarak hesaplandı.Bir önceki yıla göre eğitim süresi toplamda 3.4 yıl azaldı.Kadınlarda Tunceli, erkeklerde Bayburt öne çıktıEn düşük eğitim süresi:Muhtemel eğitim süresi nedir?Muhtemel eğitim süresi, bir bireyin ilkokul çağından itibaren en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar örgün eğitimde geçirmesi öngörülen süreyi ifade ediyor.Birleşmiş Milletler tarafından tüm ülkeler için yayımlanan bu süre, aynı zamanda ulusal eğitim politikalarının belirlenmesinde önemli bir resmi istatistik olarak kullanılıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin “Muhtemel Eğitim Süresi” bültenini yayımladı. Buna göre, Türkiye’de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar geçirmesi muhtemel süre 17.2 yıl olarak hesaplandı.
Okul öncesinden ortaöğretime süreler belirlendi
İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11.9 yıl, okul öncesi eğitimde ise 1.5 yıl olarak tespit edildi.
En yüksek süre Karabük ve İstanbul’da
İl bazında en yüksek muhtemel eğitim süresi 19 yıl ile Karabük ve İstanbul’da kaydedildi.
Bu illeri 18.9 yıl ile Bayburt, 18.6 yıl ile Ankara, 18.5 yıl ile Rize, Erzincan ve Tunceli izledi.
En düşük süre ise 14.4 yıl ile Şanlıurfa ve Şırnak’ta görüldü. Bu illeri 14.6 yıl ile Muş, 14.7 yıl ile Ağrı ve 15.2 yıl ile Mardin takip etti.
Kadınlar 17.6 yıl, erkekler 16.7 yıl
Türkiye genelinde kadınların eğitim süresi 17.6 yıl, erkeklerin ise 16.7 yıl olarak hesaplandı.
Bir önceki yıla göre eğitim süresi toplamda 3.4 yıl azaldı.
Erkeklerde eğitim süresi yüzde 3.8 düşerek 16.7 yıl oldu.
Kadınlarda ise yüzde 3’lük azalışla 17.6 yıl olarak belirlendi.
Kadınlarda Tunceli, erkeklerde Bayburt öne çıktı
Kadınlarda en yüksek muhtemel eğitim süresi
değeri Tunceli’de
kaydedildi. Tunceli’yi Karabük, İstanbul, Ankara ve Rize
izledi.
Erkeklerde ise ilk sırada Bayburt
yer aldı. Bayburt’u Karabük, İstanbul, Erzincan ve Ankara
takip etti.
Erkeklerde Ağrı
, ardından Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Mardin
Kadınlarda Şanlıurfa
, ardından Şırnak, Muş, Ağrı ve Mardin
Muhtemel eğitim süresi nedir?
Muhtemel eğitim süresi, bir bireyin ilkokul çağından itibaren en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar örgün eğitimde geçirmesi öngörülen süreyi ifade ediyor.
Birleşmiş Milletler tarafından tüm ülkeler için yayımlanan bu süre, aynı zamanda ulusal eğitim politikalarının belirlenmesinde önemli bir resmi istatistik olarak kullanılıyor.