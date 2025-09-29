https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/prof-dr-okan-tuysuz-gomulu-fay-var-diyerek-dikkat-cekti-deprem-riskli-illeri-acikladi-7lik-deprem-1099748668.html

Prof. Dr. Okan Tüysüz, 'gömülü fay var' diyerek dikkat çekti: Deprem riskli illeri açıkladı, 7'lik deprem uyarısı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1d/1099749294_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_bccb2df04aa2bec1c64da2684ba4a51e.png

Kütahya'nın Simav ilçesi merkezli depremler devam ediyor. Dün saat 12.59’da kaydedilen 5.4 büyüklüğündeki ana depremden sadece 13 dakika sonra, 4 büyüklüğünde bir artçı meydana geldi. Ardından 3.6 ve 3.4 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi. Depremler, İstanbul ve İzmir’in de aralarında bulunduğu birçok şehirde hissedildi.Sındırgı’dan sonra gözler Batı Anadolu’ya çevrildi10 Ağustos’ta Balıkesir Sındırgı’da yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 11 bin artçı meydana gelmişti. Bu durum, bölgedeki sismik hareketliliğe dikkatleri yeniden çekti. Uzmanlar, Batı Anadolu’daki fay hatları üzerinde olağan dışı bir hareketlilik olduğunu vurguluyor.Tüysüz: Artçıların güneyde yoğunlaşması alışılmadık bir durumİTÜ’lü yer bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz, Habertürk'e yaptığı açıklamada, Sındırgı’daki hareketliliğin olağan dışı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:“Sındırgı, normal bir fayın üzerinde. Ancak 11 bin artçı, kuzeyde değil güneyde meydana geldi. Bu alışılmış bir durum değil. Güneyde farklı bir fay olabilir. Sındırgı’daki hareketlilik ile Simav depremi bağlantılı değil.”Simav’ın güneyinde gizli fay şüphesiProf. Tüysüz, Simav’ın güneyinde yoğunlaşan depremlere ilişkin iki ihtimal üzerinde durduğunu belirtti:"Bu kadar deprem olması; hem de beklemediğimiz yerlerde olması bizi başka olasılıklara yöneltiyor. Simav'ın güneyinde yoğunlaşan depremlerle ilgili birinci ihtimal burada gömülü bir fayın olması. İkinci olasılık ise volkanik ya da jeo-termal su etkisi. Ancak ben burada fay hattı olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Burada fay var mı yok mu detaylı olarak çalışmak gerekiyor."'Batı Anadolu’da deprem fırtınası sürecek'Tüysüz, bölgedeki sismik hareketliliğin sona ermeyeceğini ifade ederek, “Simav’da nisan ayından bu yana bin artçı, Sındırgı’da 11 bin artçı oldu. Batı Anadolu’da deprem fırtınalarının süreceğini düşünüyorum” dedi.Bursa’nın deprem riskiYer bilimci Tüysüz, Bursa’nın deprem riskine de dikkat çekti:“Bursa’nın içinden fay hattı geçiyor. Uludağ yamaçlarından Eskişehir’e kadar uzanan fay var. Bursa’nın zemini çok kötü. Geçmişte 7 büyüklüğünde depremler yaşandı. Bursa, endişeli bir şehir.”İzmir ve Manisa’daki fay hatlarıTüysüz, İzmir ve Manisa’daki aktif fay hatlarını da hatırlatarak, bu bölgelerde geçmişte büyük depremler yaşandığını söyledi. “Manisa ve İzmir’in içinden faylar geçiyor. Bu fayların ne zaman kırılabileceğini öngörmek zor” dedi.Türkiye’nin en kritik bölgeleri: Marmara ve YedisuTüysüz, Türkiye’deki en kritik fay hatlarına dikkat çekerek, “En temel beklenti Marmara’da 7’nin üzerinde bir deprem ve Bingöl Yedisu’da 7.2-7.4 büyüklüğünde bir deprem ihtimalidir” ifadelerini kullandı.'Depreme hazır olmalıyız' uyarısıTürkiye genelinde 550 diri fay bulunduğunu hatırlatan Prof. Tüysüz, şu uyarıyla sözlerini tamamladı:“Her diri fay, 100 yılda bir büyük deprem üretebilir. Bu gerçeği unutmamalı ve önlemlerimizi buna göre almalıyız.”Güncel deprem haritasıAcil ve Afet Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde deprem tehlikesi taşıyan bölgeleri gösteren haritayı daha önce paylaşmıştı. Haritada, iller deprem tehlikesine göre 1’den 5’e kadar derecelendirilerek sınıflandırıldı.İzmir ve Bursa en yüksek riskli bölgeler arasındaHazırlanan haritaya göre, birinci derece deprem riski taşıyan iller arasında İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Bursa, Sakarya, Erzincan, Bingöl, Hatay gibi şehirler öne çıktı. Bu illerde büyük ölçekli depremlerin yaşanma ihtimali oldukça yüksek görülüyor.İstanbul ikinci derece riskli i̇ller arasındaTürkiye’nin en kalabalık nüfusuna sahip olan İstanbul, ikinci derece deprem riski taşıyan şehirler arasında yer aldı. Tekirdağ, Kahramanmaraş, Van, Diyarbakır, Adana, Elazığ, Erzurum ve Antalya da aynı kategoriye dahil edildi.Üçüncü derece deprem riski taşıyan bölgelerÜçüncü derecede deprem riski bulunan iller arasında Edirne, Sinop, Kastamonu, Ordu, Samsun, Şanlıurfa, Kayseri, Ankara, Konya ve Mersin gibi şehirler bulunuyor. Bu illerde depremler görülse de risk, birinci ve ikinci derece illere kıyasla daha düşük.Deprem riski en az olan iller hangileri?AFAD’ın yayımladığı haritaya göre, dördüncü ve beşinci derece riskli iller, yani deprem riski en düşük olan bölgeler arasında Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Edirne, Nevşehir, Niğde, Konya ve Karaman yer alıyor.

