Sivas'taki termik santralde yangın çıktı

Sivas’ın Kangal ilçesindeki Kangal Termik Santrali’nin bacasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına çok sayıda itfaiye, sağlık ve... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Hamal Köyü mevkisinde bulunan Kangal Termik Santrali’nin bacasında öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.Ekipler bölgeye sevk edildiYangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor.Başkan Öztürk: Söndürme çalışmaları devam ediyorKangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, yangınla ilgili yaptığı açıklamada, “İhbarın ardından itfaiye ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, söndürme çalışmaları sürüyor” dedi.Kangal Termik Santrali, 8 Şubat 2013 tarihinde özelleştirilerek Torku'nun iştiraki olduğu Konya Şeker'e devredilmişti.

