Bualoi Tayfunu Vietnam’ı vurdu: 12 can kaybı, onlarca kişi kayıp
Bualoi Tayfunu Vietnam’ı vurdu: 12 can kaybı, onlarca kişi kayıp
Bua Loi tayfunu, Vietnam’da hayatı felç etti. Merkezi ve kuzey illerde evler boşaltıldı, yollar su altında kaldı, elektrikler kesildi. Tayfunun etkisiyle ilk... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
Vietnam meteoroloji yetkililerine göre saatte 200 km hızla ilerleyen Bualoi (Bua Loi) Tayfunu, beklenenden daha hızlı ilerleyerek pazartesi sabahı (29 Eylül) kuzeydeki Ha Tinh kıyısında karaya ulaştı. Fırtına şeklinde esen rüzgarlar ve şiddetli yağışlar, ani sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Devlet medyası, fırtına nedeniyle 347 binden fazla ailenin elektriksiz kaldığını duyurdu. Balıkçılar mahsur kaldı, yollar kapandı Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, şiddetli yağışlar sırasında 17 balıkçının kaybolduğunu açıkladı. Quang Tri’de batan tekneden dokuz kişi kurtarıldı, iki kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor. Rüzgarlar otoyol kenarındaki çatıları uçurdu, beton direkleri devirdi. Birçok kıyı kasabasında evler boşaltıldı, balıkçı tekneleri limanlara çekildi.Havalimanları kapatıldı, ulaşım felç oldu Sivil Havacılık İdaresi, kıyıya yakın dört havalimanında uçuşların askıya alındığını ve birçok seferin ertelendiğini bildirdi. Meteoroloji uzmanları, tayfunun yavaş ilerlediğini ve 1 Ekim'e kadar kuzey ve orta bölgelerde yağışların devam edebileceğini açıkladı. Bu durumun sel ve heyelan riskini daha da artırabileceği belirtildi.Bualoi, birkaç gün önce Filipinler’de de yıkıma yol açmış, en az 19 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
Bualoi Tayfunu Vietnam’ı vurdu: 12 can kaybı, onlarca kişi kayıp

12:09 29.09.2025 (güncellendi: 12:14 29.09.2025)
© AAVietnam fırtına
Bua Loi tayfunu, Vietnam’da hayatı felç etti. Merkezi ve kuzey illerde evler boşaltıldı, yollar su altında kaldı, elektrikler kesildi. Tayfunun etkisiyle ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 30 bine yakın kişi tahliye edildi.
Vietnam meteoroloji yetkililerine göre saatte 200 km hızla ilerleyen Bualoi (Bua Loi) Tayfunu, beklenenden daha hızlı ilerleyerek pazartesi sabahı (29 Eylül) kuzeydeki Ha Tinh kıyısında karaya ulaştı.
Fırtına şeklinde esen rüzgarlar ve şiddetli yağışlar, ani sel ve toprak kaymalarına yol açtı. Devlet medyası, fırtına nedeniyle 347 binden fazla ailenin elektriksiz kaldığını duyurdu.

Balıkçılar mahsur kaldı, yollar kapandı

Afet Önleme ve Kontrol Dairesi, şiddetli yağışlar sırasında 17 balıkçının kaybolduğunu açıkladı. Quang Tri’de batan tekneden dokuz kişi kurtarıldı, iki kişiye ulaşmak için çalışmalar sürüyor.
Rüzgarlar otoyol kenarındaki çatıları uçurdu, beton direkleri devirdi. Birçok kıyı kasabasında evler boşaltıldı, balıkçı tekneleri limanlara çekildi.

Havalimanları kapatıldı, ulaşım felç oldu

Sivil Havacılık İdaresi, kıyıya yakın dört havalimanında uçuşların askıya alındığını ve birçok seferin ertelendiğini bildirdi.
Meteoroloji uzmanları, tayfunun yavaş ilerlediğini ve 1 Ekim'e kadar kuzey ve orta bölgelerde yağışların devam edebileceğini açıkladı. Bu durumun sel ve heyelan riskini daha da artırabileceği belirtildi.
Bualoi, birkaç gün önce Filipinler’de de yıkıma yol açmış, en az 19 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.
