Sinema Festivali Eylül rekoru getirdi: 780 bini aşkın seyirci salonlara akın etti

27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenen Sinema Festivali, biletlerin bin 500 salonda 80 TL’ye satılmasıyla seyircileri sinema salonlarına çekti. Hafta sonunda 780... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Sinema Festivali’nin 80 TL’lik bilet kampanyası, bin 500 salonda izleyicileri beyaz perdeye çekti. Uzun süredir boş kalan salonlar, festival sayesinde 780 bini aşkın seyirciyi ağırlarken, tüm zamanların Eylül ayı hafta sonu seyirci rekoru kırıldı.Rekor hafta sonunda zirvenin sahibi, 122 bin 956 seyirciyle açılış performansını da aşan Korku Seansı 4: Son Ayin (The Conjuring: Last Rites) oldu. Haftanın yeni filmlerinden Tafiti: Çölde Macera 91 bin 879 seyirciyle ikinci sırada yer alırken, Oflu Hoca 5 ise 87 bin 659 seyirciyle üçüncü basamağa oturdu.Toplamda 200 bin seyirci barajını aşan Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Sonsuzluk Kalesi, 72 bin 732 seyirciyle dördüncü sıraya yerleşti. Süper Charlie ise 71 bin 185 seyirciyle ilk beşi tamamladı.Sonuçlar, izleyicinin sinemaya olan ilgisinin sürdüğünü ve uygun fiyatlı biletlerin salonlara ilgiyi önemli ölçüde artırdığını gösterdi.

