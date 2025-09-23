https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/sinema-biletleri-80-tl-oluyor-sinema-festivali-ne-zaman-1099618328.html

Sinema biletleri 80 TL oluyor: Sinema Festivali ne zaman?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 27-28 Eylül’de düzenlenecek Sinema Festivali kapsamında 80 şehirde ve yaklaşık bin 500 sinema... 23.09.2025, Sputnik Türkiye

27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Sinema Festivali kapsamında film biletleri 80 TL oldu.Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, 80 şehirde ve yaklaşık bin 500 sinema salonunda gerçekleşecek festivalin iki gün süreceğini ve sinemaseverlerin en sevilen yerli ve yabancı filmleri uygun fiyata izleyebileceğini belirtti.Güven, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Filmler en iyi beyaz perdede izlenir. Beyaz perdenin tadını çıkarmak için bu çok iyi bir fırsat” ifadelerini kullandı.80 İlde sinema bileti 80 TL kampanyasında hangi il yok?27-28 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan Sinema Festivali'nde Zonguldak şehri 80 il arasında yer almadı. Bu durumun Zonguldak'taki sinema salonlarının festivalin organizasyonuna dahil edilmemesinden kaynaklandığı ifade edildi.

