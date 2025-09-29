Şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili 'cinayet' iddiaları ortalığı karıştırdı: 'Kesinlikle öldürüldü'

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/sarkici-gullunun-olumuyle-ilgili-cinayet-iddialari-ortaligi-karistirdi-kesinlikle-olduruldu-1099759260.html

Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Güllü'nün evinin camından düşerek hayatını kaybetmesinin ardından birçok iddia ortaya atıldı. Güllü'nün 'cinayete' kurban gittiği iddiaları sosyal medyanın gündemine otururken, bir televizyon programına katılan Güllü'nün 1.5 yıl birlikte çalıştığı Ferdi Aydın "Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım'ın belinde platin var. Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Orada ayrıca Roman havası oynaması mümkün değil. Güllü Hanım sahnede bile ayakta duramazdı hep otururdu" dedi.'Kesinlikle öldürüldü' iddiası: Belinde platin vardıŞarkıcı Güllü'nün evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler sonrasında 'cinayet' iddiaları ortaya atıldı. Şarkıcının 1.5 yıl birlikte çalıştığı Ferdi Aydın bir televizyon programına katılarak olayın 'cinayet' olduğunu öne sürdü. Aydın, sunucunun "Sizce öldü mü öldürüldü mü?" sorusu üzerine Aydın şunları söyledi:"Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım'ın belinde platin var. Platin olan hiçbir kadın ayağı kaysa bile camdan dışarı uçarak düşmez. Orada ayrıca Roman havası oynayacak bir pozisyon. Güllü Hanım sahnede bile ayakta duramazdı hep otururdu. Güllü Hanım 1.30'da yere düşüyor. Bütün kemikleri kırılıyor. Paramparça oluyor. Onu gören bir çocuk şu an orada bir esnaf. "İki gündür alkolik oldum" diyor. Ama oğlu gece 3'te oraya geliyor. 6'da elinde metin çıkıp yazı okuyor. Bence burada hep beraber aslında herkesin haberi var bu durumdan."Ferdi Aydın ayrıca "Güllü Hanım'ın kızı yasaklı madde kullanıyor ve bununla alakalı sabıkaları var. Bundan annesini suçlu tutuyor" iddiasında bulundu. Aydın Güllü'nün asistanı da suçlayarak çeşitli iddialarda bulundu. Serveti var mıydı araştırılsınAydın daha önce bir yayına katılarak "Güllü abla cimri bir kadındı, üzerinde nakit para bile taşımıyordu. Ayda 4 kere bizim mekanımızda sahneye çıkardı" diyerek şunları söylemişti: "İnternetten bile kazancıyla ayda 2-3 milyondan aşağı kazanan bir sanatçı yok. 2 milyonu da boş verin, 1 milyon kazansa; Çınarcık'ta normal bir evde yaşayan kadın. 500 bin lira biriktirse, sene de 6 milyon biriktirir. 30 senede 200 milyon lira, yine serveti olması lazım. Onun için, bir serveti var mıydı araştırılması lazım."

