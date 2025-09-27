Türkiye
Şarkıcı Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı: 'İtme söz konusu değil' dedi, olay anını anlattı
Şarkıcı Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı: 'İtme söz konusu değil' dedi, olay anını anlattı
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma... 27.09.2025, Sputnik Türkiye
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Kızı Ülkem açıkladı: Güllü nasıl düştü?Olay sırasında evde bulunan Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem, annesinin ölümüne ilişkin verdiği ifadede dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ülkem, “Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü” dedi.'İtme kesinlikle söz konusu değil'Kızı Ülkem, kamuoyunda ortaya atılan iddialara da cevap verdi, "İtme kesinlikle söz konusu değil” ifadelerini kullandı.Güllü intihar mı etti?Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Yavuz paylaşımında, “Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun” dedi.Şarkıcı Güllü neden öldü?Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:“26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal edilmiştir. Sanatçı Güllü olarak bilinen Gül Tut’un, 6’ıncı kattaki ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ‘Yüksekten Düşme’ konusundan tahkikat başlatılmıştır.”Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktıOlayın ardından Güllü’nün düşmeden önce evde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sanatçının odada eğlendiği, ardından kızı ve arkadaşının çığlık atarak kapıdan koştuğu anlar yer aldı.Cenazesi İstanbul’da defnedildiYalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Güllü’nün cenazesi ailesi tarafından alınarak İstanbul Tuzla’ya götürüldü ve burada toprağa verildi.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kızı Tuyan Ülkem, annesinin alkollü olduğunu ve herhangi bir şekilde itilmesinin söz konusu olmadığını söyledi.
Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sahne adıyla Güllü olarak bilinen şarkıcı Gül Tut, altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kızı Ülkem açıkladı: Güllü nasıl düştü?

Olay sırasında evde bulunan Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem, annesinin ölümüne ilişkin verdiği ifadede dikkat çekici açıklamalar yaptı. Ülkem, “Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü” dedi.

'İtme kesinlikle söz konusu değil'

Kızı Ülkem, kamuoyunda ortaya atılan iddialara da cevap verdi, "İtme kesinlikle söz konusu değil” ifadelerini kullandı.

Güllü intihar mı etti?

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Yavuz paylaşımında, “Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır. Güllü’yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu kaybetmiş bulunmaktayız. Başımız sağ olsun” dedi.

Şarkıcı Güllü neden öldü?

Çınarcık Emniyet Müdürlüğü ve Yalova Valiliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“26.09.2025 günü saat 01.28 sıralarında, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine intikal edilmiştir. Sanatçı Güllü olarak bilinen Gül Tut’un, 6’ıncı kattaki ikametinde kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada camdan düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ‘Yüksekten Düşme’ konusundan tahkikat başlatılmıştır.”

Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı

Olayın ardından Güllü’nün düşmeden önce evde çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sanatçının odada eğlendiği, ardından kızı ve arkadaşının çığlık atarak kapıdan koştuğu anlar yer aldı.

Cenazesi İstanbul’da defnedildi

Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Güllü’nün cenazesi ailesi tarafından alınarak İstanbul Tuzla’ya götürüldü ve burada toprağa verildi.
