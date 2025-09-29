https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/prof-dr-ahmet-ercan-simavda-depremlerin-yikim-esik-degeri-m63dur-1099745867.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür
Sputnik Türkiye
Kütahya, Simav'da dün meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem sonrası sarsıntılar devam ederken yer bilimci uzmanlar depremleri değerlendirdi. "Simav’da... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T07:52+0300
2025-09-29T07:52+0300
2025-09-29T07:52+0300
son depremler
ahmet ercan
kütahya
simav
deprem
fay
fay hattı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067622095_1:0:3640:2047_1920x0_80_0_0_1102321baa65179a4b86a5e9340844e0.jpg
Kütahya, Simav'da yaşanan 5.4'lük depremle ilgili "Bu Simav Sındırgı kırığını boydan boya gerildiğini göstermektedir. Ne var ki deprem ana kırık üzerinde değil bunun kuzeyindeki ikincil kırık üzerinde gelişmiştir" ifadelerini kullanan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgedeki durumu değerlendirdi.'Deprem ana kırık üzerinde değil'Prof. Dr. Ercan "Bugün 12:59’da yemişli Simav’da M5,4 büyüklüğünde küçük orta bir deprem gerçekleşmiştir. Bu deprem öncesinde 4,4 4,6, 3,9 luk ayrıca onlarca önce deprem gerçekleşmiştir. Bu Simav Sındırgı kırığını boydan boya gerildiğini göstermektedir. Ne var ki deprem ana kırık üzerinde değil bunun kuzeyindeki ikincil kırık üzerinde gelişmiştir" dedi."Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür" diyen Ercan, "Her ne kadar 5,4 lük deprem ana deprem gibi görünüyor. İkinci el kırık üzerinde olması nedeniyle depremin daha da büyümesi beni şaşırtır" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ercan değerlendirmesine şöyle devam etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/afad-duyurdu-kutahya-simavda-deprem-1099743057.html
kütahya
simav
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/1c/1067622095_550:0:3279:2047_1920x0_80_0_0_87b90224efe68e87a42d85bf3f0176a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ahmet ercan, kütahya, simav, deprem, fay, fay hattı
ahmet ercan, kütahya, simav, deprem, fay, fay hattı
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür
Kütahya, Simav'da dün meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem sonrası sarsıntılar devam ederken yer bilimci uzmanlar depremleri değerlendirdi. "Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür" diyen Prof. Dr. Ahmet Ercan, "İkinci el kırık üzerinde olması nedeniyle böyle büyük bir depremin olması şaşırtıcı olur" ifadelerini kullandı.
Kütahya, Simav'da yaşanan 5.4'lük depremle ilgili "Bu Simav Sındırgı kırığını boydan boya gerildiğini göstermektedir. Ne var ki deprem ana kırık üzerinde değil bunun kuzeyindeki ikincil kırık üzerinde gelişmiştir" ifadelerini kullanan Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, bölgedeki durumu değerlendirdi.
'Deprem ana kırık üzerinde değil'
Prof. Dr. Ercan "Bugün 12:59’da yemişli Simav’da M5,4 büyüklüğünde küçük orta bir deprem gerçekleşmiştir. Bu deprem öncesinde 4,4 4,6, 3,9 luk ayrıca onlarca önce deprem gerçekleşmiştir. Bu Simav Sındırgı kırığını boydan boya gerildiğini göstermektedir. Ne var ki deprem ana kırık üzerinde değil bunun kuzeyindeki ikincil kırık üzerinde gelişmiştir" dedi.
"Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür" diyen Ercan, "Her ne kadar 5,4 lük deprem ana deprem gibi görünüyor. İkinci el kırık üzerinde olması nedeniyle depremin daha da büyümesi beni şaşırtır" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Ercan değerlendirmesine şöyle devam etti:
"Bu bölgede çıkan Ilıcalar kaplıcaları jeotermal enerjinin ısıtıcısı ve ana kaynağı da bu tür depremlerdir. Dolayısıyla Simav‘da ne Sındırgı‘da ne Gediz‘de ne Bigadiç‘te bu deprem oluşumları gelecekte de durmayacaktır. Bölgede üretebileceği en büyük deprem 7,2 dolayında olup bu depremlerin kökeni Ege bölgesi avkulanması ile ilişkili olup kuzey Anadolu kırığıyla hiçbir ilgisi yoktur.
İkinci el kırık üzerinde olması nedeniyle böyle büyük bir depremin olması şaşırtıcı olur."