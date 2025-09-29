Prof. Dr. Ahmet Ercan: Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür

"Bu bölgede çıkan Ilıcalar kaplıcaları jeotermal enerjinin ısıtıcısı ve ana kaynağı da bu tür depremlerdir. Dolayısıyla Simav‘da ne Sındırgı‘da ne Gediz‘de ne Bigadiç‘te bu deprem oluşumları gelecekte de durmayacaktır. Bölgede üretebileceği en büyük deprem 7,2 dolayında olup bu depremlerin kökeni Ege bölgesi avkulanması ile ilişkili olup kuzey Anadolu kırığıyla hiçbir ilgisi yoktur.

İkinci el kırık üzerinde olması nedeniyle böyle büyük bir depremin olması şaşırtıcı olur."