https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/ozel-kresler-ile-gunduz-bakimevlerine-tesvik-ve-destek-kapsaminda-neler-var-1099748168.html
Özel kreşler ile gündüz bakımevlerine teşvik ve destek kapsamında neler var?
Özel kreşler ile gündüz bakımevlerine teşvik ve destek kapsamında neler var?
Sputnik Türkiye
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı açıklamada özel kreş ve gündüz bakımevlerine devlet teşviki sağladıklarını duyurdu. Yatırım Teşvik Belgesi alan... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T09:10+0300
2025-09-29T09:10+0300
2025-09-29T09:10+0300
türki̇ye
kreş
gündüz bakımevleri
teşvik
destek
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1d/1044386005_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_47d9841084d292ed58788aeffdcec0e4.jpg
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri, devletin sağladığı teşvik ve desteklerden yararlanabiliyor.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik teşvikler; vergi muafiyetinden sigorta prim desteğine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Desteklerden faydalanmak isteyen işletmelerin ilk adımda Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) almaları gerekiyor. e-Devlet üzerinden alınabilen bu belgeyle girişimciler; vergi indirimi, yer tahsisi, KDV muafiyeti gibi avantajlardan yararlanabiliyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan teşvikler kapsamında, 2017’den sonra kurulan kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları beş yıl boyunca gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor. İşletmelerin bu istisnadan faydalanabilmesi için mali müşavirleri aracılığıyla vergi beyannamelerinde gerekli beyanı yapmaları gerekiyor.Ayrıca Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımları KDV istisnasına tabi tutuluyor. Böylece girişimcilerin başlangıç maliyetleri düşürülürken, sektörün gelişmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/saglik-bakani-duyurdu-18-bin-yeni-personel-alimi-yapilacak-1099742900.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1d/1044386005_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f6e4456f63957a25bc8cb2a6c7d50696.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kreş, gündüz bakımevleri, teşvik, destek
kreş, gündüz bakımevleri, teşvik, destek
Özel kreşler ile gündüz bakımevlerine teşvik ve destek kapsamında neler var?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı açıklamada özel kreş ve gündüz bakımevlerine devlet teşviki sağladıklarını duyurdu. Yatırım Teşvik Belgesi alan işletmeler vergi indirimi, sigorta prim desteği ve KDV muafiyeti gibi avantajlardan yararlanabiliyor. 2017 sonrası kurulan kreşler, 5 yıl gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri, devletin sağladığı teşvik ve desteklerden yararlanabiliyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik teşvikler; vergi muafiyetinden sigorta prim desteğine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
Desteklerden faydalanmak isteyen işletmelerin ilk adımda Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) almaları gerekiyor. e-Devlet üzerinden alınabilen bu belgeyle girişimciler; vergi indirimi, yer tahsisi, KDV muafiyeti gibi avantajlardan yararlanabiliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan teşvikler kapsamında, 2017’den sonra kurulan kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları beş yıl boyunca gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor. İşletmelerin bu istisnadan faydalanabilmesi için mali müşavirleri aracılığıyla vergi beyannamelerinde gerekli beyanı yapmaları gerekiyor.
Ayrıca Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımları KDV istisnasına tabi tutuluyor. Böylece girişimcilerin başlangıç maliyetleri düşürülürken, sektörün gelişmesi hedefleniyor.