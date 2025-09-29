https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/ozel-kresler-ile-gunduz-bakimevlerine-tesvik-ve-destek-kapsaminda-neler-var-1099748168.html

Özel kreşler ile gündüz bakımevlerine teşvik ve destek kapsamında neler var?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yaptığı açıklamada özel kreş ve gündüz bakımevlerine devlet teşviki sağladıklarını duyurdu. Yatırım Teşvik Belgesi alan...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı denetiminde faaliyet gösteren özel kreş, gündüz bakımevleri ve çocuk kulüpleri, devletin sağladığı teşvik ve desteklerden yararlanabiliyor.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, özel kreş ve gündüz bakımevlerine yönelik teşvikler; vergi muafiyetinden sigorta prim desteğine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Desteklerden faydalanmak isteyen işletmelerin ilk adımda Yatırım Teşvik Belgesi (YTB) almaları gerekiyor. e-Devlet üzerinden alınabilen bu belgeyle girişimciler; vergi indirimi, yer tahsisi, KDV muafiyeti gibi avantajlardan yararlanabiliyor.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan teşvikler kapsamında, 2017’den sonra kurulan kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları beş yıl boyunca gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuluyor. İşletmelerin bu istisnadan faydalanabilmesi için mali müşavirleri aracılığıyla vergi beyannamelerinde gerekli beyanı yapmaları gerekiyor.Ayrıca Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat alımları KDV istisnasına tabi tutuluyor. Böylece girişimcilerin başlangıç maliyetleri düşürülürken, sektörün gelişmesi hedefleniyor.

