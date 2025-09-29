Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: 18 bin yeni personel alımı yapılacak

Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı'na toplam 18 bin yeni personel alımı gerçekleştirilecek.Konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya üzerinden yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçildiğini belirtti.Bakan Memişoğlu "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz" diyerek 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını aktardı. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacak. Sürekli işçi alımı ise ilerleyen günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecek.
00:16 29.09.2025 (güncellendi: 00:28 29.09.2025)
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Sağlık Bakanlığı'na toplam 18 bin yeni personel alımı gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili açıklamayı sosyal medya üzerinden yapan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçildiğini belirtti.
Bakan Memişoğlu "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik. Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz" diyerek 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını aktardı.
Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacak.
Sürekli işçi alımı ise ilerleyen günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecek.
