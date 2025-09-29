https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/moldova-rusya-karsiti-bir-proje-olarak-kullanilmaya-calisilabilir-1099770591.html

‘Moldova, Rusya karşıtı bir proje olarak kullanılmaya çalışılabilir’

‘Moldova, Rusya karşıtı bir proje olarak kullanılmaya çalışılabilir’

Sputnik Türkiye

Moldova’da düzenlenen parlamento seçimleri sırasında iktidara yakın güçlerin sonuçları etkilemeye çabaladığına dikkat çeken Mısırlı siyaset bilimci Al-Jamal... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-29T22:34+0300

2025-09-29T22:34+0300

2025-09-29T22:34+0300

dünya

moldova

seçim

parlamento seçimleri

rusya

sputnik

yorum

sscb

nato

proje

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1c/1099726581_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_deed948947522951583d272adc5cfd00.jpg

Mısırlı siyaset bilimci Hani Al-Jamal, Moldova’da düzenlenen parlamento seçimlerini Sputnik’e yorumladı."Mevcut Cumhurbaşkanı ve ona bağlı güçler, siber güvenliği çeşitli özel seçim komisyonlarını etkisiz hale getirmek için bir araç olarak kullandı. Yurt içinde ve yurtdışında, özellikle de mevcut hükümete yakın olan ülkelerde oylamayı etkilemek için baskı uyguladı ve idari kaynakları kullandı" diyen Al-Jamal, sözlerini şöyle sürdürdü:Mısırlı siyaset bilimci, Moldova'nın ulusal çıkarlarını dikkate almayacak olası perde arkası anlaşmaların ayrı bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, "Moldova, Rusya'nın stratejik güvenliğine ve istikrarına baskı uygulamak için Rusya karşıtı bir proje olarak kullanılmaya çalışılabilir" açıklamasında bulundu.Al-Jamal, "Genel olarak, Avrupa Birliği’nin Moldova'yı geleneksel jeopolitik alanından ayırma politikası, SSCB'nin dağılmasının ardından 1990'da NATO'nun genişlememesi konusunda varılan anlaşmaların ihlalidir" vurgusunu yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/moldovada-secim-gunu-iktidar-el-degistirecek-mi-1099727249.html

moldova

rusya

sscb

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

moldova, seçim, parlamento seçimleri, rusya, sputnik, yorum, sscb, nato, proje