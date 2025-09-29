https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/moldova-rusya-karsiti-bir-proje-olarak-kullanilmaya-calisilabilir-1099770591.html
‘Moldova, Rusya karşıtı bir proje olarak kullanılmaya çalışılabilir’
‘Moldova, Rusya karşıtı bir proje olarak kullanılmaya çalışılabilir’
Moldova’da düzenlenen parlamento seçimleri sırasında iktidara yakın güçlerin sonuçları etkilemeye çabaladığına dikkat çeken Mısırlı siyaset bilimci Al-Jamal... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025
‘Moldova, Rusya karşıtı bir proje olarak kullanılmaya çalışılabilir’
Moldova’da düzenlenen parlamento seçimleri sırasında iktidara yakın güçlerin sonuçları etkilemeye çabaladığına dikkat çeken Mısırlı siyaset bilimci Al-Jamal, bu ülkenin ileride Rusya'nın stratejik güvenliğine ve istikrarına baskı uygulamak için Rusya karşıtı bir proje olarak kullanılabileceğini vurguladı.
Mısırlı siyaset bilimci Hani Al-Jamal, Moldova’da düzenlenen parlamento seçimlerini Sputnik’e yorumladı.
"Mevcut Cumhurbaşkanı ve ona bağlı güçler, siber güvenliği çeşitli özel seçim komisyonlarını etkisiz hale getirmek için bir araç olarak kullandı. Yurt içinde ve yurtdışında, özellikle de mevcut hükümete yakın olan ülkelerde oylamayı etkilemek için baskı uyguladı ve idari kaynakları kullandı" diyen Al-Jamal, sözlerini şöyle sürdürdü:
Seçimler çok sayıda usulsüzlükle gölgelendi, ön sonuçlar ise gerçek tabloyu tam olarak yansıtmıyor. Eğer hiçbir siyasi güç hükümeti kurmak için yeterli çoğunluğu sağlayamazsa, ülke kendisini çetin bir iktidar mücadelesinin tam ortasında bulacak. Bu da dış müdahalelere zemin hazırlayacak.
Mısırlı siyaset bilimci, Moldova'nın ulusal çıkarlarını dikkate almayacak olası perde arkası anlaşmaların ayrı bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekerek, "Moldova, Rusya'nın stratejik güvenliğine ve istikrarına baskı uygulamak için Rusya karşıtı bir proje olarak kullanılmaya çalışılabilir" açıklamasında bulundu.
Al-Jamal, "Genel olarak, Avrupa Birliği’nin Moldova'yı geleneksel jeopolitik alanından ayırma politikası, SSCB'nin dağılmasının ardından 1990'da NATO'nun genişlememesi konusunda varılan anlaşmaların ihlalidir" vurgusunu yaptı.