Moldova'da seçim günü: İktidar el değiştirecek mi?
Moldova'da seçim günü: İktidar el değiştirecek mi?
Muhalefetin yoğun baskı altında tutulduğu Moldova'da bugün yapılacak parlamento seçimleri sonucunda ülkenin dış politikasını ve geleceğini şekillendirecek yeni... 28.09.2025
Batı yanlısı iktidarın bulunduğu Moldova'da halk, 4 yıl aradan sonra yeni parlamentoyu oluşturmak üzere sandık başında.Sandıkların TSİ 07:00'de açıldığı ve 21:00'de kapanacağı seçimde 101 koltuk için 15 parti, 4 blok ve 4 bağımsız aday yarışıyor. Üniter parlamenter sistemin bulunduğu Moldova'da, başta dış politika olmak üzere ülkenin geleceğini tayin edecek seçimlerden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Yarışta öne çıkan taraflardan biri, Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından kurulan iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS). Karşısındaki en güçlü oluşum ise, eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un Sosyalistler Partisi'nin, eski Başbakan Vasiliy Tarlev'in Moldova'nın Geleceği Partisi'nin, eski Cumhurbaşkanı Vladimir Voronin'in Komünistler Partisi'nin ve eski Gagavuz lideri İrina Vlah'ın Moldova'nın Kalbi Partisi'nin birlikte hareket ettiği 'Vatansever' bloğu olarak görülüyor.Moldova Merkez Seçim Komisyonu, Temmuz ayında aldığı kararla İlan Şor liderliğindeki muhalif Zafer (Pobeda) bloğunun seçimlere katılmasını yasaklamıştı. Komisyon, kararın evraklarda tespit edilen ihlaller ve seçim mevzuatına yönelik uygunsuzluklar nedeniyle alındığını savunmuştu.Seçmenlerin üçte biri yurtdışında, Rusya'da sadece 2 sandığa izin çıktıMoldova Merkez Seçim Komisyonu'nun paylaştığı verilere göre 3 milyon 299 bin seçmen oy kullanma hakkına sahip. Bunların 1 milyon 98 bini yurtdışında bulunuyor. Toplam 2 bin 274 sandık kurulurken bunların 68'i iktidarın yoğun sindirme politikası uyguladığı Gagavuz Özerk Yeri'nde, 12'si tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve iktidar tarafından abluka altına alınan Transdinyester'de, 301'i de yurtdışında bulunuyor. Rusya'da sadece 2 sandık kurulmasına izin verildi.Moldova'da muhalefete baskıSon yıllarda Moldova yönetimi, muhalefet üzerindeki baskıyı artırdı. Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul da dahil Moldovalı siyasetçiler Rusya'yı ziyaret ettikleri için yargılanıyor. Muhalefete yönelik en dikkat çeken karar, Gutsul'un 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada verildi.Muhalefet adaylarının seçimlere katılmasını engellemek için iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi, seçim yolsuzluklarıyla mücadele bahanesiyle istihbarat servislerinin yetkilerini genişletmeye çalışıyor. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya yönelik girişimlerde bulunuyor.İktidarın hoşnut olmadığı birçok medya kuruluşu kapatıldı. Bunlar arasında Rusya'dan Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı gazeteleri, Lenta.ru haber sitesi, Sputnik Moldova'nın internet sitesi ve Telegram kanalının yanı sıra Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 de yer alıyor. Toplamda 100'den fazla kanal engellenmiş durumda.Tüm bunların yanı sıra Moldova Ortodoks Kilisesi de iktidarın yoğun baskılarına maruz kalıyor.Moskova objektif bir seçim bekliyorRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, hafta içi yaptığı açıklamada, Moskova’nın Moldova’da yapılacak parlamento seçimlerinin sonuçlarının, halkın gerçek iradesini objektif bir şekilde yansıtmasını umduğunu ifade etmişti.Zaharova, “Moldova’daki seçim kampanyasını yakından takip ediyoruz. Yapılacak seçimlerin sonuçlarının halkın gerçek iradesini objektif bir şekilde yansıtacağını umuyoruz. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında yapıcı ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve geliştirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Muhalefetin yoğun baskı altında tutulduğu Moldova'da bugün yapılacak parlamento seçimleri sonucunda ülkenin dış politikasını ve geleceğini şekillendirecek yeni hükümet belirlenecek.
Batı yanlısı iktidarın bulunduğu Moldova'da halk, 4 yıl aradan sonra yeni parlamentoyu oluşturmak üzere sandık başında.

Sandıkların TSİ 07:00'de açıldığı ve 21:00'de kapanacağı seçimde 101 koltuk için 15 parti, 4 blok ve 4 bağımsız aday yarışıyor.

Üniter parlamenter sistemin bulunduğu Moldova'da, başta dış politika olmak üzere ülkenin geleceğini tayin edecek seçimlerden çıkacak sonuç merakla bekleniyor. Yarışta öne çıkan taraflardan biri, Cumhurbaşkanı Maia Sandu tarafından kurulan iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi (PAS). Karşısındaki en güçlü oluşum ise, eski Cumhurbaşkanı İgor Dodon'un Sosyalistler Partisi'nin, eski Başbakan Vasiliy Tarlev'in Moldova'nın Geleceği Partisi'nin, eski Cumhurbaşkanı Vladimir Voronin'in Komünistler Partisi'nin ve eski Gagavuz lideri İrina Vlah'ın Moldova'nın Kalbi Partisi'nin birlikte hareket ettiği 'Vatansever' bloğu olarak görülüyor.

Moldova Merkez Seçim Komisyonu, Temmuz ayında aldığı kararla İlan Şor liderliğindeki muhalif Zafer (Pobeda) bloğunun seçimlere katılmasını yasaklamıştı. Komisyon, kararın evraklarda tespit edilen ihlaller ve seçim mevzuatına yönelik uygunsuzluklar nedeniyle alındığını savunmuştu.

Seçmenlerin üçte biri yurtdışında, Rusya'da sadece 2 sandığa izin çıktı

Moldova Merkez Seçim Komisyonu'nun paylaştığı verilere göre 3 milyon 299 bin seçmen oy kullanma hakkına sahip. Bunların 1 milyon 98 bini yurtdışında bulunuyor.

Toplam 2 bin 274 sandık kurulurken bunların 68'i iktidarın yoğun sindirme politikası uyguladığı Gagavuz Özerk Yeri'nde, 12'si tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ve iktidar tarafından abluka altına alınan Transdinyester'de, 301'i de yurtdışında bulunuyor.

Rusya'da sadece 2 sandık kurulmasına izin verildi.

Moldova'da muhalefete baskı

Son yıllarda Moldova yönetimi, muhalefet üzerindeki baskıyı artırdı. Gagavuz Özerk Yeri Başkanı Yevgeniya Gutsul da dahil Moldovalı siyasetçiler Rusya'yı ziyaret ettikleri için yargılanıyor. Muhalefete yönelik en dikkat çeken karar, Gutsul'un 7 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada verildi.

Muhalefet adaylarının seçimlere katılmasını engellemek için iktidardaki Eylem ve Dayanışma Partisi, seçim yolsuzluklarıyla mücadele bahanesiyle istihbarat servislerinin yetkilerini genişletmeye çalışıyor. Ayrıca Kişinev, seçimlerden 30 gün önce ve 30 gün sonra protestoları yasaklamaya yönelik girişimlerde bulunuyor.

İktidarın hoşnut olmadığı birçok medya kuruluşu kapatıldı. Bunlar arasında Rusya'dan Komsomolskaya Pravda, Argumentı i Faktı gazeteleri, Lenta.ru haber sitesi, Sputnik Moldova'nın internet sitesi ve Telegram kanalının yanı sıra Moldova televizyon kanalları Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 de yer alıyor. Toplamda 100'den fazla kanal engellenmiş durumda.

Tüm bunların yanı sıra Moldova Ortodoks Kilisesi de iktidarın yoğun baskılarına maruz kalıyor.

Moskova objektif bir seçim bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, hafta içi yaptığı açıklamada, Moskova’nın Moldova’da yapılacak parlamento seçimlerinin sonuçlarının, halkın gerçek iradesini objektif bir şekilde yansıtmasını umduğunu ifade etmişti.

Zaharova, “Moldova’daki seçim kampanyasını yakından takip ediyoruz. Yapılacak seçimlerin sonuçlarının halkın gerçek iradesini objektif bir şekilde yansıtacağını umuyoruz. Ülkelerimiz ve halklarımız arasında yapıcı ilişkilerin yeniden tesis edilmesi ve geliştirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
