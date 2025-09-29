Meteoroloji'den sarı kodlu yağış uyarısı: 5 bölgede etkili olacak
Meteoroloji'den sarı kodlu yağış uyarısı: 5 bölgede etkili olacak
© AA / Didem Mente
Meteoroloji'nin (MGM) 29 Eylül Pazartesi günü hava tahminlerine göre Marmara, Ege’nin kuzeyi, Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz’de kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Batı bölgelerde sıcaklık 4-6 derece düşerken, güneyde 30 derecenin üzerine çıkıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege'nin kuzeyi, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Batı bölgelerinde sıcaklıklar düşüyor
Hava sıcaklığı Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Güney ve güneydoğu bölgelerinde ise termometreler 30 dereceyi geçiyor.
Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Kuvvetli yağışa dikkat
Yağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Bursa 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.
Çanakkale 22°C
Parçalı ve çok bulutlu. Sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli.
İstanbul 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli.
Kırklareli 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
EGE
Afyonkarahisar 23°C
Parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü yağışlı, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli.
Denizli 28°C
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
İzmir 22°C
Parçalı ve çok bulutlu. Güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Muğla 24°C
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
AKDENİZ
Adana 31°C
Parçalı ve çok bulutlu. Akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Antalya 27°C
Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Burdur 27°C
Parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Hatay 31°C
Parçalı ve çok bulutlu. Kıyı kesimleri akşamdan itibaren sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
İÇ ANADOLU
Ankara 22°C
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı. Güney kesimlerinde akşam yer yer kuvvetli.
Eskişehir 19°C
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Konya 27°C
Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Nevşehir 25°C
Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
BATI KARADENİZ
Bolu 17°C
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı, yer yer kuvvetli.
Düzce 18°C
Parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Sinop 21°C
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı, yer yer kuvvetli.
Zonguldak 19°C
Parçalı ve çok bulutlu. Öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı, yer yer kuvvetli.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 28°C
Parçalı ve çok bulutlu. Akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Rize 24°C
Parçalı ve çok bulutlu. Gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
Samsun 21°C
Parçalı ve çok bulutlu. Akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı, akşam yer yer kuvvetli.
Trabzon 22°C
Parçalı ve çok bulutlu. Akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlı.
DOĞU ANADOLU
Erzurum 23°C
Parçalı ve az bulutlu.
Kars 23°C
Parçalı ve az bulutlu.
Malatya 29°C
Parçalı ve az bulutlu.
Van 23°C
Parçalı ve az bulutlu.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 32°C
Az bulutlu ve açık.
Gaziantep 30°C
Az bulutlu ve açık.
Mardin 29°C
Az bulutlu ve açık.
Siirt 31°C
Az bulutlu ve açık.
