Meteoroloji'den sarı kodlu yağış uyarısı: 5 bölgede etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Pazartesi günü Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Batı bölgelerde sıcaklık 4-6 derece azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Eylül Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre Marmara, Ege'nin kuzeyi, Karadeniz, İç Anadolu ve Akdeniz'in batısında sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Batı bölgelerinde sıcaklıklar düşüyorHava sıcaklığı Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacak. Güney ve güneydoğu bölgelerinde ise termometreler 30 dereceyi geçiyor. Marmara (Edirne dışında), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, kuzey kesimlerde kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Kuvvetli yağışa dikkatYağışların, Marmara’nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Aydın, Uşak, Afyonkarahisar, Kırıkkale ve Yozgat çevreleri ile Çanakkale’nin doğu, İzmir ve Ankara'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

