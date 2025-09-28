https://anlatilaninotesi.com.tr/20250928/meteoroloji-uyardi-istanbul-dahil-17-kentte-sari-kodlu-alarm-verildi-1099732992.html

Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil 17 kentte sarı kodlu alarm verildi

Sputnik Türkiye

İstanbul’un da aralarında bulunduğu 17 il için yarın kuvvetli sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarı yayımlandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava parçalı bulutlu olacak. Antalya çevreleriyle akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ve İzmir’in kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.Sabah saatlerinde Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği bildirildi. Hava sıcaklıklarının kuzeyde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor.Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği, Marmara'yla Kuzey Ege kıyılarında ise zaman zaman 30-50 km/saat hızla etkili olacağı tahmin ediliyor.Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller ise Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce olarak açıklandı.Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı halkı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

