Kredi kartı faizleri çarşamba günü değişiyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kredi kartlarında uygulanacak faiz oranlarına ilişkin kararı çarşamba günü (1 Ekim) itibarıyla yürürlüğe girecek. 29.09.2025, Sputnik Türkiye
TCMB, geçen günlerde kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında indirime gitti. Açıklamaya göre, kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap faizlerinde 25 baz puan düşüş yapıldı.Akdi ve gecikme faizleri düştüYapılan değişiklikle, akdi faiz oranı yüzde 4.75’ten 4.50’ye, gecikme faizi ise yüzde 5.05’ten 4.80’e düşürüldü.Yeni oranlar 1 Ekim’den itibaren geçerli olacakFaiz oranlarındaki yeni düzenleme, 1 Ekim 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece kredi kartı kullanıcıları, nakit çekim ve kredili mevduat hesaplarında daha düşük faiz oranlarından yararlanabilecek.
