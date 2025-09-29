https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/ispanyada-enflasyon-son-15-ayin-zirvesine-cikti-faizlerde-degisiklik-beklenmiyor-1099756932.html
İspanya’da enflasyon son 15 ayın zirvesine çıktı: Faizlerde değişiklik beklenmiyor
İspanya’da fiyatlar son 15 ayın en hızlı artışını kaydetti. Bu tabloya rağmen Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutacağı düşünülüyor. 29.09.2025, Sputnik Türkiye
İspanya’da tüketici fiyatları eylülde yükseldi ve son bir yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı. Yetkililer, artışın büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki düşüşün yavaşlamasından kaynaklandığını belirtti.
Avrupa Merkez Bankası endişeli değil
Ekonomistler, bu artışın Avrupa Merkez Bankası’nı faiz kararında etkilemesini beklemiyor. Banka son bir yılda faizleri sekiz kez düşürdü ve şu anda yüzde 2 seviyesinde tutuyor. Yetkililer, fiyat artışlarının kontrol altında olduğunu ve hedeflenen seviyeye yakın kaldığını aktardı.
Ekonomi büyümeyi sürdürüyor
İspanya ekonomisi son dönemde Avrupa’nın büyük ekonomileri arasında en güçlü performansı sergiliyor. Turizm, iç tüketim ve düşük enerji fiyatları büyümeyi destekliyor. Siyasi belirsizlikler sürse de ekonomi büyük ölçüde etkilenmiyor.