Avrupa Merkez Bankası faiz oranını yüzde 2'de sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası faiz oranını yüzde 2'de sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını yüzde 2’de sabit bıraktı. Enflasyonun hedefe yakın olduğu Euro Bölgesi, Trump’ın artırdığı gümrük tarifelerine rağmen resesyon tehlikesinden uzak duruyor.
Avrupa Merkez Bankası, faizleri yüzde 2’de sabit tutma kararı aldı. Bu karar, Avrupa ekonomisinin Trump’ın yükselttiği gümrük vergilerine rağmen resesyona sürüklenmediğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Enflasyonun ağustosta yüzde 2,1 seviyesine gerilediğini belirten uzmanlar, bunun bankanın hedefiyle uyumlu olduğunu vurguladı. Bir ekonomist, durumu, “Trump’ın ticaret savaşına rağmen Avrupa ekonomisi şaşırtıcı bir şekilde dayanıklılık gösteriyor” sözleriyle özetledi.Gözler Fransa’nın krizinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda Fransa’nın bütçe açığına özellikle değinmesi bekleniyor. Fransa, geçen yıl milli gelirinin yüzde 5,8’i oranında açık verdi. Bu durum, piyasaları tedirgin ederken Lagarde’ın sözleri kritik önem taşıyor.
fransa
Avrupa Merkez Bankası faiz oranını yüzde 2'de sabit tuttu
16:17 11.09.2025 (güncellendi: 16:20 11.09.2025)
Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun kontrol altına alınmasıyla faizleri sabit bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı sert gümrük vergilerine rağmen Avrupa ekonomisi beklenenden güçlü çıktı.
Avrupa Merkez Bankası, faizleri yüzde 2'de sabit tutma kararı aldı. Bu karar, Avrupa ekonomisinin Trump'ın yükselttiği gümrük vergilerine rağmen resesyona sürüklenmediğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.
Enflasyonun ağustosta yüzde 2,1 seviyesine gerilediğini belirten uzmanlar, bunun bankanın hedefiyle uyumlu olduğunu vurguladı. Bir ekonomist, durumu, "Trump'ın ticaret savaşına rağmen Avrupa ekonomisi şaşırtıcı bir şekilde dayanıklılık gösteriyor" sözleriyle özetledi.
Gözler Fransa'nın krizinde
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda Fransa'nın bütçe açığına özellikle değinmesi bekleniyor.
Fransa, geçen yıl milli gelirinin yüzde 5,8'i oranında açık verdi. Bu durum, piyasaları tedirgin ederken Lagarde'ın sözleri kritik önem taşıyor.