Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250911/avrupa-merkez-bankasi-faiz-oraninin-yuzde-2de-sabit-tuttu-1099293842.html
Avrupa Merkez Bankası faiz oranını yüzde 2'de sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası faiz oranını yüzde 2'de sabit tuttu
Sputnik Türkiye
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarını yüzde 2’de sabit bıraktı. Enflasyonun hedefe yakın olduğu Euro Bölgesi, Trump’ın artırdığı gümrük tarifelerine rağmen resesyon tehlikesinden uzak duruyor.
2025-09-11T16:17+0300
2025-09-11T16:20+0300
ekonomi̇
avrupa
fransa
avrupa merkez bankası (ecb)
trump gümrük vergileri listesi
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085416474_0:183:2991:1865_1920x0_80_0_0_e80f98e31697355ab26bef58b230e0bb.jpg
Avrupa Merkez Bankası, faizleri yüzde 2’de sabit tutma kararı aldı. Bu karar, Avrupa ekonomisinin Trump’ın yükselttiği gümrük vergilerine rağmen resesyona sürüklenmediğinin bir işareti olarak yorumlanıyor. Enflasyonun ağustosta yüzde 2,1 seviyesine gerilediğini belirten uzmanlar, bunun bankanın hedefiyle uyumlu olduğunu vurguladı. Bir ekonomist, durumu, “Trump’ın ticaret savaşına rağmen Avrupa ekonomisi şaşırtıcı bir şekilde dayanıklılık gösteriyor” sözleriyle özetledi.Gözler Fransa’nın krizinde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda Fransa’nın bütçe açığına özellikle değinmesi bekleniyor. Fransa, geçen yıl milli gelirinin yüzde 5,8’i oranında açık verdi. Bu durum, piyasaları tedirgin ederken Lagarde’ın sözleri kritik önem taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250905/gumruk-vergisi-krizinin-ardindan-trump-abd-ve-japonya-arasinda-ticaret-anlasmasini-imzaladi-1099118366.html
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/01/1085416474_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_27834322a163dfedd4129a9a9940f660.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
avrupa merkez bankası, ecb faiz kararı, euro bölgesi ekonomisi, trump tarifeleri, donald trump gümrük vergisi, euro bölgesi enflasyon, christine lagarde açıklaması, fransa mali krizi, avrupa ekonomisi
avrupa merkez bankası, ecb faiz kararı, euro bölgesi ekonomisi, trump tarifeleri, donald trump gümrük vergisi, euro bölgesi enflasyon, christine lagarde açıklaması, fransa mali krizi, avrupa ekonomisi

Avrupa Merkez Bankası faiz oranını yüzde 2'de sabit tuttu

16:17 11.09.2025 (güncellendi: 16:20 11.09.2025)
© AP Photo / Michael ProbstAvrupa Merkez Bankası (ECB)
Avrupa Merkez Bankası (ECB) - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2025
© AP Photo / Michael Probst
Abone ol
Avrupa Merkez Bankası, enflasyonun kontrol altına alınmasıyla faizleri sabit bıraktı. ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı sert gümrük vergilerine rağmen Avrupa ekonomisi beklenenden güçlü çıktı.
Avrupa Merkez Bankası, faizleri yüzde 2’de sabit tutma kararı aldı. Bu karar, Avrupa ekonomisinin Trump’ın yükselttiği gümrük vergilerine rağmen resesyona sürüklenmediğinin bir işareti olarak yorumlanıyor.
Enflasyonun ağustosta yüzde 2,1 seviyesine gerilediğini belirten uzmanlar, bunun bankanın hedefiyle uyumlu olduğunu vurguladı. Bir ekonomist, durumu, “Trump’ın ticaret savaşına rağmen Avrupa ekonomisi şaşırtıcı bir şekilde dayanıklılık gösteriyor” sözleriyle özetledi.

Gözler Fransa’nın krizinde

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde’ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda Fransa’nın bütçe açığına özellikle değinmesi bekleniyor.
Fransa, geçen yıl milli gelirinin yüzde 5,8’i oranında açık verdi. Bu durum, piyasaları tedirgin ederken Lagarde’ın sözleri kritik önem taşıyor.
Trump, Beyaz Saray'da ABD olmadan, bütün dünya ölür dedi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2025
DÜNYA
Gümrük vergisi krizinin ardından Trump, ABD ve Japonya arasında ticaret anlaşmasını imzaladı
5 Eylül, 00:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала