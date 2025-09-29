https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/iski-duyurdu-istanbulda-bazi-mahallelerde-10-saatlik-su-kesintisi-yasanacak-1099765674.html

İSKİ duyurdu: İstanbul'da bazı mahallelerde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan çelik boru isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacağını duyurdu... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Esenyurt ilçesinde yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle Avcılar’ın bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağı açıklandı.İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan çelik boru isale hattında bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar sebebiyle, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ila 20.00 arasında toplam 10 saat süreyle bazı bölgelerde su verilemeyecek.Su alamayacak mahalleler:

