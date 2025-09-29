Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/iski-duyurdu-istanbulda-bazi-mahallelerde-10-saatlik-su-kesintisi-yasanacak-1099765674.html
İSKİ duyurdu: İstanbul'da bazı mahallelerde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak
İSKİ duyurdu: İstanbul'da bazı mahallelerde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak
Sputnik Türkiye
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan çelik boru isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacağını duyurdu... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-29T17:13+0300
2025-09-29T17:13+0300
türki̇ye
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇)
türkiye
su
su kesintisi
su
fatura
e-fatura
su faturası
kesinti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg
Esenyurt ilçesinde yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle Avcılar’ın bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağı açıklandı.İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan çelik boru isale hattında bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar sebebiyle, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ila 20.00 arasında toplam 10 saat süreyle bazı bölgelerde su verilemeyecek.Su alamayacak mahalleler:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/aski-su-kesintisi-gunlerini-duyurdu-ankarada-sular-ne-zaman-gelecek--1099748786.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102655/62/1026556284_80:0:944:648_1920x0_80_0_0_0d8a9385db5dca9ed452d6ebd6d2e1ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), türkiye, su, su kesintisi, su, fatura, e-fatura, su faturası, kesinti, i̇ski̇
i̇stanbul su ve kanalizasyon i̇daresi (i̇ski̇), türkiye, su, su kesintisi, su, fatura, e-fatura, su faturası, kesinti, i̇ski̇

İSKİ duyurdu: İstanbul'da bazı mahallelerde 10 saatlik su kesintisi yaşanacak

17:13 29.09.2025
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan çelik boru isale hattında bağlantı çalışmaları yapılacağını duyurdu. Çalışma nedeniyle 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ila 20.00 arasında bazı bölgelerde su kesintisi uygulanacak.
Esenyurt ilçesinde yürütülecek altyapı çalışmaları nedeniyle Avcılar’ın bazı mahallelerinde su kesintisi uygulanacağı açıklandı.
İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan çelik boru isale hattında bağlantı çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar sebebiyle, 1 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 10.00 ila 20.00 arasında toplam 10 saat süreyle bazı bölgelerde su verilemeyecek.

Su alamayacak mahalleler:

Avcılar ilçesi: Merkez, Ambarlı, Cihangir ve Deniz Köşkler mahalleleri.
su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2025
TÜRKİYE
ASKİ su kesintisi günlerini duyurdu: Ankara'da sular ne zaman gelecek?
10:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала