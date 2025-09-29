https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/aski-su-kesintisi-gunlerini-duyurdu-ankarada-sular-ne-zaman-gelecek--1099748786.html

ASKİ su kesintisi günlerini duyurdu: Ankara'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi günlerini duyurdu: Ankara'da sular ne zaman gelecek?

Sputnik Türkiye

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. 29.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-29T10:25+0300

2025-09-29T10:25+0300

2025-09-29T10:28+0300

türki̇ye

ankara

su kesintisi

aski̇

ankara su ve kanalizasyon i̇daresi (aski̇)

su

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/08/1098433369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b7b76751547ab4a0f4d1a89b7754877.jpg

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), bugün Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.Ankara'da su kesintisi: Hangi mahallelerde su kesilecek?ASKİ bugün su kesintileri duyurusunu güncelledi. Bugün Keçiören ve Mamak'ta su kesintileri yaşanacak.İşte 29 Eylül ASKİ su kesintisi olan ilçeler listesiMamak için Arıza Tarihi: 29.09.2025 08:35:00Mamak için Tamir Tarihi: 30.09.2025 08:30:00Etkilenen yerler:Keçiören için ise şu uyarı yapıldı:Etkilenen yerler:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250919/izmirde-planli-su-kesintisi-uygulamasi-uzatildi-hangi-ilcelerde-saat-kacta-su-kesilecek-1099508084.html

türki̇ye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara'da sular ne zaman gelecek? aski̇ ankara su kesintisi sorgulama