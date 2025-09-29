ASKİ su kesintisi günlerini duyurdu: Ankara'da sular ne zaman gelecek?
10:25 29.09.2025 (güncellendi: 10:28 29.09.2025)
© AA / Mahmut Serdar Alakuşsu kesintisi
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 29 Eylül 2025 Pazartesi günü Ankara'nın bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Yoğun su kullanımına bağlı olarak depolarımızın su seviyelerinin düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir.
Ankara'da su kesintisi: Hangi mahallelerde su kesilecek?
ASKİ bugün su kesintileri duyurusunu güncelledi. Bugün Keçiören ve Mamak'ta su kesintileri yaşanacak.
mamak su kesintisi
İşte 29 Eylül ASKİ su kesintisi olan ilçeler listesi
Mamak için Arıza Tarihi: 29.09.2025 08:35:00
Mamak için Tamir Tarihi: 30.09.2025 08:30:00
Etkilenen yerler:
General Zekidoğan Mahallesi
Mutlu Mahallesi
Kutlu Mahallesi
Ege Mahallesi
Şahintepe Mahallesi
Fahri Korutürk Mahallesi
Şirintepe Mahallesi
Cengizhan Mahallesi
Boğaziçi Mahallesi
Duralı Aliç Mahallesi
Akşemsettin Mahallesi
Zirvekent Mahallesi
Keçiören su kesintisi
Keçiören için ise şu uyarı yapıldı:
Sayın abonemiz, Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi, Etlik Caddesi ile Adnan Yüksel Caddesi kesişiminde atıksu ve yağmur suyu imalatı çalışmaları nedeniyle 29.09.2025 Pazartesi günü 08:00 – 23:59 saatleri arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.
Etkilenen yerler:
Basınevleri Mahallesi (tamamı)
Ayvalı Mahallesi (alt kotlar)
Aşağı Eğlence Mahallesi (alt kotlar)
Emrah Mahallesi (alt kotlar)
İncirli Mahallesi (alt kotlar)