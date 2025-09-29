https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/elektrik-akimindan-kurtuldu-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1099771308.html

Elektrik akımından kurtuldu: Trafik kazasında hayatını kaybetti

Elektrik akımından kurtuldu: Trafik kazasında hayatını kaybetti

Mersin’de ceviz toplarken elektrik akımına kapılan genç yere düşerek kurtuldu. Genç adamı hastaneye götürmek için otomobiliyle yolan çıkan nişanlısı ise... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

Mersin’in Erdemli ilçesinde yaşanan talihsiz olay, çifte acıyla sonuçlandı.Dağlı Mahallesi’nde ceviz toplamak için ağaca çıkan Yusuf G., elektrik akımına kapılarak yere düştü. Genç adamı hastaneye götürmek için yola çıkan nişanlısı İkbal Y.’nin kullandığı otomobil, Tabiye Mahallesi’nde Burak H. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle otomobil sulama kanalına devrilirken, motosiklet de bahçeye savruldu. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan Yusuf G. ve İkbal Y. ve motosiklet sürücüsü Burak H. ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak elektrik akımına kapıldıktan sonra kazada da ağır yaralanan adam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

