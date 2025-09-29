https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/budapesteden-kieve-baris-onerisi-baris-istiyorsan-topraklardan-vazgec-1099750907.html

Budapeşte'den Kiev'e 'barış' önerisi: 'Barış istiyorsan topraklardan vazgeç'

Budapeşte’den Kiev’e ‘barış’ önerisi: ‘Barış istiyorsan topraklardan vazgeç’

Macaristan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Magyar, Ukrayna'nın krizin barışçıl çözüme kavuşturulması karşılığında topraklarının beşte birinden vazgeçmesi...

Macaristan Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Levente Magyar, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, Kiev rejimine, çatışmayı sona erdirmek için Rusya kontrolündeki topraklara yönelik iddialardan vazgeçmeyi önerdi.Magyar, “Şimdi Ukrayna topraklarının beşte birinden vazgeçmek zorunda kalacak. Ukrayna'ya ne yapması gerektiğini söylemek istemiyorum; sadece deneyimlerimize dayanarak, barışın bazen acı verici olabileceğini söylüyorum” şeklinde konuştu.Ukrayna'nın mevcut durumunu, Macaristan’ın Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda karşı karşıya kaldığı durumla karşılaştıran diplomat, ülkesinin geçen yüzyılın başında iki seçeneği olduğunu belirterek, “Silahlanıp toplu intihar etmek ya da ülkenin topraklarının üçte ikisini kaybetmek anlamına gelse bile barış koşullarını kabul etmek” diyerek şunu ekledi:Macaristan yönetiminin o dönemde ülke topraklarının en azından üçte birini koruma yönündeki tek makul, ancak zor kararı aldığını anımsatan Magyar, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in de tam olarak bunu yapması gerektiğini kaydetti.

