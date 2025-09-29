Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Budapeşte’den Kiev’e ‘barış’ önerisi: ‘Barış istiyorsan topraklardan vazgeç’
Budapeşte’den Kiev’e ‘barış’ önerisi: ‘Barış istiyorsan topraklardan vazgeç’
Macaristan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Magyar, Ukrayna’nın krizin barışçıl çözüme kavuşturulması karşılığında topraklarının beşte birinden vazgeçmesi... 29.09.2025, Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Levente Magyar, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, Kiev rejimine, çatışmayı sona erdirmek için Rusya kontrolündeki topraklara yönelik iddialardan vazgeçmeyi önerdi.Magyar, “Şimdi Ukrayna topraklarının beşte birinden vazgeçmek zorunda kalacak. Ukrayna'ya ne yapması gerektiğini söylemek istemiyorum; sadece deneyimlerimize dayanarak, barışın bazen acı verici olabileceğini söylüyorum” şeklinde konuştu.Ukrayna'nın mevcut durumunu, Macaristan’ın Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda karşı karşıya kaldığı durumla karşılaştıran diplomat, ülkesinin geçen yüzyılın başında iki seçeneği olduğunu belirterek, “Silahlanıp toplu intihar etmek ya da ülkenin topraklarının üçte ikisini kaybetmek anlamına gelse bile barış koşullarını kabul etmek” diyerek şunu ekledi:Macaristan yönetiminin o dönemde ülke topraklarının en azından üçte birini koruma yönündeki tek makul, ancak zor kararı aldığını anımsatan Magyar, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in de tam olarak bunu yapması gerektiğini kaydetti.
Budapeşte’den Kiev’e ‘barış’ önerisi: ‘Barış istiyorsan topraklardan vazgeç’

10:40 29.09.2025
Macaristan Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Magyar, Ukrayna’nın krizin barışçıl çözüme kavuşturulması karşılığında topraklarının beşte birinden vazgeçmesi gerektiğini belirtti.
Macaristan Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Levente Magyar, ulusal medyaya yaptığı açıklamada, Kiev rejimine, çatışmayı sona erdirmek için Rusya kontrolündeki topraklara yönelik iddialardan vazgeçmeyi önerdi.
Magyar, “Şimdi Ukrayna topraklarının beşte birinden vazgeçmek zorunda kalacak. Ukrayna'ya ne yapması gerektiğini söylemek istemiyorum; sadece deneyimlerimize dayanarak, barışın bazen acı verici olabileceğini söylüyorum” şeklinde konuştu.
Ukrayna'nın mevcut durumunu, Macaristan’ın Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda karşı karşıya kaldığı durumla karşılaştıran diplomat, ülkesinin geçen yüzyılın başında iki seçeneği olduğunu belirterek, “Silahlanıp toplu intihar etmek ya da ülkenin topraklarının üçte ikisini kaybetmek anlamına gelse bile barış koşullarını kabul etmek” diyerek şunu ekledi:
Mesele şu ki, ülkenin hayatta kalma yeteneğini korumak mı daha önemli, yoksa onu birkaç bin kilometrekareyle sınırlamak mı?
Macaristan yönetiminin o dönemde ülke topraklarının en azından üçte birini koruma yönündeki tek makul, ancak zor kararı aldığını anımsatan Magyar, Kiev rejimi lideri Zelenskiy’in de tam olarak bunu yapması gerektiğini kaydetti.
