İtalya’dan Zelenskiy’in İHA iddialarına yalanlama: ‘Rusya, 3. Dünya Savaşı istemiyor’

İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, Kiev rejimi Zelenskiy'in, Rus insansız hava araçlarının (İHA) İtalya'ya ulaşma tehdidiyle ilgili sözlerinin yanlış ve abartılı... 29.09.2025, Sputnik Türkiye

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Vladimir Zelenskiy’in Rus İHA’ların İtalya dahil Avrupa ülkelerine ulaşabileceği yönündeki iddialarını değerlendirdi.Tajani, “Rusya'nın 3. Dünya Savaşı istediğini düşünmediğimin altını çizeyim. Bundan kesinlikle eminim, bu yüzden tüm İtalyanları rahatlatmak istiyorum” ifadesini kullandı.Zelenskiy'in bu asılsız açıklamalarının ardından vatandaşları rahatlatmak için Savunma Bakanı Guido Crosetto ile görüşmek zorunda kaldığını söyleyen İtalyan diplomat, “Çok abartmaya gerek yok. Ülkemiz açısından endişe verici bir durum yok. Bunu herkese temin etmek istiyorum” diye kaydetti.İtalya Dışişleri Bakanı, Kiev’e Roma'dan yardım almaya devam etmesini istiyorsa asılsız açıklamalar yapmaktan kaçınma çağrısında bulundu.Hollanda, Litvanya ve Norveç, 27 Eylül Cumartesi günü, hava sahalarında İHA gördüklerini bildirdiler ancak herhangi bir ayrıntı vermediler. Amsterdam polisi daha sonra bunun bir sıcak hava balonu olabileceğini tahmininde bulundu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu durumla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin Avrupa veya NATO ülkelerindeki hedeflere füze veya İHA yönlendirmediğini açıkladı.

